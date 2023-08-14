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臺灣首座自動化貨櫃碼頭　高雄港第七貨櫃中心正式啟用

▲臺灣港務股份有限公司與長榮海運股份有限公司共同投資逾三百億建設高雄港第七貨櫃中心，於今（14）日辦理正式啟用典禮。（圖／臺灣港務公司提供）
▲臺灣港務股份有限公司與長榮海運股份有限公司共同投資逾三百億建設高雄港第七貨櫃中心，於今（14）日辦理正式啟用典禮。（圖／臺灣港務公司提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

為推動高雄港成為世界先進智慧港口之決心，臺灣港務股份有限公司與長榮海運股份有限公司共同投資逾三百億建設高雄港第七貨櫃中心，於今（14）日辦理正式啟用典禮，第七貨櫃中心啟用後，長榮海運公司年貨櫃裝卸量可望提升至450萬TEU，長期更可成長達到650萬TEU，透過新型態自動化作業，提供現場更優質的工作環境，降低環境污染。

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高雄港第七貨櫃中心於今日舉辦啟用典禮，特別邀請行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部長王國材，與臺灣港務公司董事長李賢義、長榮海運公司董事長張衍義及總經理謝惠全共同見證，並以「共榮港灣･領航登峰」為願景，期望第七貨櫃中心正式啟用後，可帶動南臺灣的產業加速起飛，成為航運界智慧碼頭的新指標。

高雄港第七貨櫃中心為臺灣港務公司與長榮海運公司共同攜手打造，為近年來臺灣航運界最重要的專案，臺灣港務公司負責興建碼頭護岸及新生地填築等基礎工程，長榮海運則投入橋式機、門式機與重、空櫃堆高機等營運機具購置及後續營運。因應國際航運業發展及船舶大型化的趨勢，該貨櫃中心配備5席水深達18公尺的貨櫃碼頭，岸堤長度達2,415公尺，更有16座高達55.5公尺的遠端遙控橋式機，此橋機展臂後可作業25排寬的超大型貨櫃船，有效提升大型貨櫃輪的港邊作業效能。

5座碼頭分成兩期完工啟用，第一期啟用S5-S3B等2.5座碼頭及貨櫃場設施，第二期預計於113年7月啟用營運，屆時第七貨櫃中心總面積可達149公頃，重櫃儲量89,238TEU，空櫃儲量43,656TEU，足以讓4艘全球最大的2.4萬TEU級超大型貨櫃船及2艘支線船同時停靠作業，成為全臺第一座也是臺灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，作業量能預計最高可達每年650萬TEU，有助於鞏固高雄港於全球貨櫃運轉的樞紐地位。

▲長榮2萬4,004TEU-A級貨櫃輪「長益輪」。（圖／臺灣港務公司提供）
▲長榮2萬4,004TEU-A級貨櫃輪「長益輪」。（圖／臺灣港務公司提供）
長榮海運指出，該處將以自動化的智慧貨櫃中心為目標，共配置24部橋式機，其中19部為全國首批遠端遙控無人橋式機，60部全自動化無人門式機，以及24道臺灣規模最大的貨櫃車智慧化通關進出車道等設備，並導入獨立5G系統、光纖、物聯通訊網（IoT）覆蓋全場，搭配長榮海運公司自行開發的智慧化櫃場作業系統（EMCTOS）、光學文字辨識系統(OCR)，以及全區即時用電監控系統等人工智慧系統，同時透過電子門禁嚴密管控、超過600支CCTV即時監控及建置電子脈衝圍籬等全區智能化安防系統，提升經營效益及確保人員、貨物安全，讓高雄港第七貨櫃中心成為世界最先進的貨櫃中心之一。

高雄港第七貨櫃中心也引進各項智慧科技與自動化作業，其設備符合全球綠能潮流，包括車機全電氣化、重／空櫃堆高機採用高標準環保引擎、櫃場自動化報到設備，以及研發「長榮貨櫃通」平台，將線上報到、作業及繳費系統整合，即時串聯貨櫃服務鏈的各環節資訊，大幅提升作業效能，並減少紙張列印及車輛繞行次數，降低油耗與廢氣排放，達到節能減碳，讓高雄港第七貨櫃中心成為臺灣首座綠色碼頭。

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