臺灣首座自動化貨櫃碼頭　高雄港第七貨櫃中心正式啟用

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高雄港第七貨櫃中心為臺灣港務公司與長榮海運公司共同攜手打造，為近年來臺灣航運界最重要的專案，臺灣港務公司負責興建碼頭護岸及新生地填築等基礎工程，長榮海運則投入橋式機、門式機與重、空櫃堆高機等營運機具購置及後續營運。因應國際航運業發展及船舶大型化的趨勢，該貨櫃中心配備5席水深達18公尺的貨櫃碼頭，岸堤長度達2,415公尺，更有16座高達55.5公尺的遠端遙控橋式機，此橋機展臂後可作業25排寬的超大型貨櫃船，有效提升大型貨櫃輪的港邊作業效能。
5座碼頭分成兩期完工啟用，第一期啟用S5-S3B等2.5座碼頭及貨櫃場設施，第二期預計於113年7月啟用營運，屆時第七貨櫃中心總面積可達149公頃，重櫃儲量89,238TEU，空櫃儲量43,656TEU，足以讓4艘全球最大的2.4萬TEU級超大型貨櫃船及2艘支線船同時停靠作業，成為全臺第一座也是臺灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，作業量能預計最高可達每年650萬TEU，有助於鞏固高雄港於全球貨櫃運轉的樞紐地位。
長榮海運指出，該處將以自動化的智慧貨櫃中心為目標，共配置24部橋式機，其中19部為全國首批遠端遙控無人橋式機，60部全自動化無人門式機，以及24道臺灣規模最大的貨櫃車智慧化通關進出車道等設備，並導入獨立5G系統、光纖、物聯通訊網（IoT）覆蓋全場，搭配長榮海運公司自行開發的智慧化櫃場作業系統（EMCTOS）、光學文字辨識系統(OCR)，以及全區即時用電監控系統等人工智慧系統，同時透過電子門禁嚴密管控、超過600支CCTV即時監控及建置電子脈衝圍籬等全區智能化安防系統，提升經營效益及確保人員、貨物安全，讓高雄港第七貨櫃中心成為世界最先進的貨櫃中心之一。
高雄港第七貨櫃中心也引進各項智慧科技與自動化作業，其設備符合全球綠能潮流，包括車機全電氣化、重／空櫃堆高機採用高標準環保引擎、櫃場自動化報到設備，以及研發「長榮貨櫃通」平台，將線上報到、作業及繳費系統整合，即時串聯貨櫃服務鏈的各環節資訊，大幅提升作業效能，並減少紙張列印及車輛繞行次數，降低油耗與廢氣排放，達到節能減碳，讓高雄港第七貨櫃中心成為臺灣首座綠色碼頭。