金曲歌王HUSH教《未來少女》創作祕訣！徐懷鈺攻蛋前當少女見證人
▲「平民天后」徐懷鈺在節目《未來少女》當少女見證人。（圖／踢帕娛樂提供）
記者郭佩蓉/綜合報導
｜ 2023-08-14 15:48:18 2023-08-14 16:00:56
節目《未來少女》上週播出的藝人合作賽上半場釋出紫月光與九澤CP、日光之橙與郭書瑤、黑曜精靈與艾薇的合作舞台。在節目開演時更驚喜解鎖隱藏團「幽靈水晶」，網友也瘋狂討論表示在這場攸關製作團隊功力的比賽中，早已等待許久由《原子少年》時期就穩定輸出神曲的Boiii P柏邑老師所指導的「幽靈水晶」。果不其然可愛清新的風格與洗腦的旋律讓現場觀眾為之瘋狂，團體表現也獲網友高度肯定。行程滿檔的少女們上週進棚進行倒數第二次的錄影，除了精彩的舞台，據悉，本次錄影竟邀請到「平民天后」徐懷鈺與「金曲歌王」HUSH來當少女見證人，HUSH更親自傳授創作祕訣給少女們。
▲徐懷鈺（右）勉勵少女們「善用衝勁、勇氣和你無窮的能力」。左為主持人木木。（圖／踢帕娛樂提供） 隨著節目播出少女們的台風日漸穩定，本集與線上專業藝人合作，完美的展現了演出。更有評價前兩週成績較低的黑曜精靈在與導師艾薇合作後逆風翻盤：「整體表現上升到不同的層次了！」少女也乘勝追擊，在上週日首度於ATT舉辦的FUN式音樂節和粉絲見面，展開連續兩週的音樂盛典。由「CRIMZON緋紅魅影」與「TWINKLE BLACK黑曜精靈」代表《未來少女》打頭陣，首先上台的「CRIMZON緋紅魅影」帶來節目中辣翻全場的經典神曲〈BO$$Y〉、〈Baddie〉以及HUR與師兄G5SH的合作曲〈Don't You〉。而「TWINKLE BLACK黑曜精靈」除了為粉絲獻上節目主題曲〈未來就是現在〉以及二公表演曲目〈Hate Me Love Me〉，居然還加碼與現場粉絲玩遊戲，展現可愛又親和的一面。「TWINKLE BLACK黑曜精靈」更在節目尾聲突然獻唱前一天才剛播出與艾薇合作的舞台曲目〈甘蔗掰掰〉，讓現場粉絲驚喜不已，直呼賺到！ ▲徐懷鈺擔任少女見證人。（圖／踢帕娛樂提供）
行程滿檔的少女們上週進棚進行倒數第二次的錄影，除了精彩的舞台，《未來少女》每一集由專業藝人所組成堅強的「少女見證人」陣容也成為節目另一大亮點。據悉，本次錄影竟邀請到「平民天后」徐懷鈺與「金曲歌王」HUSH，以及學長VERA巴比、U:NUS隊長高胥崴。徐懷鈺分享道自己19歲出道，行程滿檔仍拚命練唱練跳到清晨，幾小時後再早起日復一日努力。把歌迷當作動力的她秉持著「年輕什麼都可以做到」的精神在拚命，現場勉勵少女們為了成為C位與王牌：「善用衝勁、勇氣和你無窮的能力！」她也在現場公布好消息，準備要在10月7日攻進小巨蛋，舉辦《徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會》。
而另外一位大有來頭的「少女見證人」正是今年剛以專輯《娛樂自己》榮獲「最佳華語男歌手獎」的HUSH。除了最佳男歌手殊榮，HUSH早在第32與第33屆金曲獎連續獲得「最佳作曲人獎」。創作的金曲不勝枚舉，HUSH是許多剛起步在學習創作的少女心目中的標竿。被問到如何簡單的給少女們指導，HUSH謙虛地表示創作其實就是「仰賴生活經驗的累積」，他特別提到：「沒有一定的生命厚度，寫出來的東西很容易被時代吹走。」同時給出鼓勵：「但在累積的過程中，沒有哪一首創作是錯誤的，就是一直寫一直寫，是一種紀錄，也是自己對世界的觀察。」他也表示團體中不同成員會帶來不一樣的化學變化。「越能把最接近自己模樣的那一面表現出去，越有機會說服別人自己不只是娛樂產業的商品，更是活生生的表演者。」 ▲少女見證人HUSH（左），右為奕寬老師。（圖／踢帕娛樂提供） 本週即將播出導師合作賽下集，還未登場的三團與藝人導師合作會擦出什麼樣的火花令人期待。《未來少女》官方指定唯一線上應援平台beanfun!。每週節目開播，將同時啟動為期一週的 beanfun!一起SHOW【人氣熱度排行應援】，由粉絲為各團留言、按讚和分享，提升各團的線上人氣熱度。人氣熱度的統計結果也將於每週五晚上八點於beanfun! 官方Youtube頻道直播公布排行，由全民一同造星，共譜新的女團盛世！ ▲金曲歌王HUSH（右）擔任少女見證人。（圖／踢帕娛樂提供） 未來少女數位收藏卡七夕限定版，浪漫發售中 👉 https://bean.fun/HA7GG