賴慧如再婚4天首露面！拍肚證明沒懷孕 禁孕5年「先顧自己小孩」
民視八點檔《愛的榮耀》開鏡儀式今（14）日舉行，10日與國標舞老師劉家銘再婚的賴慧如，身穿火辣中空裝露出小蠻腰，當場拍打小腹證明沒懷孕，製作人王珮華透露監製對賴慧如下達禁孕令，她自己也和老公達成5年內不生的共識，「我們先照顧好自己的小孩，畢竟都有（結婚）經驗，過好生活最重要。」雙方工作都忙，暫時沒有要辦婚禮。
記者羅凌筠/新北報導
賴慧如被起底與前夫高琮凱，當年一起參加劉家銘與前妻的婚禮，如今從賓客變新娘，遭到一些網友酸言酸語，賴慧如說：「以前我滿在意酸民言語，但是老公給我很多正面觀念，過去就讓它過去，把它當成緣分真奇妙，不開心都是自己那關過不去。」新婚至今，她透露都在忙於國標舞表演彩排，「我們想法一致，就是先賺錢，有空閒再安排蜜月。」
談到27歲生日當日被求婚，賴慧如本來對處女座的劉家銘不抱期待，因為老公個性很務實，不覺得他會安排驚喜，想不到當天在KTV裡，賴慧如高歌一半螢幕故障，被工作人員移步隔壁包廂，劉家銘就在串通親友的情況之下跪地求婚，矜持的賴慧如馬上說我願意，「我有掉2滴眼淚，剩下的回家再哭。」2人交往時間1年多，談到老公優點，她透露：「我們睡前會跟彼此聊天，相處感覺還不錯。」