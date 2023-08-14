基隆大武崙1天3起溺斃憾事 謝國樑淚灑議場哽咽談安全作法
基隆市議會今（14）日召開第4、5次臨時會，基隆市長謝國樑針對大武崙沙灘1天3起溺斃說明處理過程及防範，在提到可能造成溺水的原因時，一度談話中斷，語氣哽咽說不出話，隨後並抽起桌邊的衛生紙擦拭，啜泣的說到，「如果民眾能夠在警戒線內戲水的話，我想應該就會有比較安全的作法」。
記者吳嘉億／綜合報導
今日議會臨時會原定由市府報告基隆捷運等事項，但藍綠議員都提議變更議程，討論大武崙溺水事故意外的防範措施，謝國樑在議會上表示，針對未來沙灘是否能夠重新開放，初步有幾點想法，在第一階段希望能夠改善，沙灘就暫時可以開放。
謝國樑首先提到，警戒線目前因為颱風關係散落不堪，又因為海底地形變化離岸流非常強烈，強調要充分維護民眾戲水的安全，勢必要重拉警戒線，拉近到讓民眾可以安全戲水的範圍。
另外對於改善救生執行模式（動力救生艇及救援待命地點）、天氣預警系統（限制戲水或封閉海岸）、沙灘管理時間及原則（落實執法）、現有業者管理落實（參考和平島公園委外管理模式）等規劃方向，謝國樑也一一報告及說明，指出若能在第一階段能夠改善，沙灘就暫時可以開放。
謝國樑最後說到，由於從未發生過如此嚴重的溺水意外，所以在事件的處理上不夠有效率，會深刻檢討，近期會召開相關會議討論，落實安全管控。