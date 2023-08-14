見海線大老被批評「以黑養白」 柯文哲：非常反對亂貼標籤
民眾黨主席柯文哲近日4天未有公開行程，但被爆料10日赴嘉義縣東石鄉吃一攤平安宴，主人是有多項前科的「海線大佬」的林水樹。對此，時代力量立委邱顯智就批評，柯文哲此舉是「以黑養白」，用黑金控制政治的基礎結構；而柯文哲回應表示，非常反對亂貼標籤。
記者邱新博／台北報導
邱顯智今早說，出身東石鄉龍港村的林水樹，媒體稱為縱貫線黑道教父，有殺人未遂、賭博、偽造文書向農會超貸等多項前科，與嘉義「蕭家班」蕭登獅、陳盈助、台中顏清標等人，被稱為職棒簽賭案的幕後要角；林水樹是泛藍陣營嘉義海區的大金主，他的家族掌控東石政壇，女兒林佳瑩連任兩屆東石鄉長後，交棒給姪兒林俊雄繼續當，「這種有錢、有人、有勢的超級大咖，向來是藍綠政客的最愛。」
他批評，過去民進黨學習國民黨、現在民眾黨學習國、民兩黨從「以黑養藍」、「以黑養綠」到「以黑養白」，變的是政治人物的旗幟顏色，不變的是黑金控制政治的基礎結構，並喊話柯，「柯文哲主席，這樣真的比較好嗎？真的能超越藍綠嗎？」
柯文哲今天出面就新竹市長高虹安涉貪遭起訴出面發表聲明，會後被媒體提問時表示，他非常反對貼標籤，林水樹當過兩屆東石鄉長、甚至女兒也當過兩屆，然後現在要指控他是黑道，「亂貼標籤我是不太贊成」。