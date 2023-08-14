台積電台中廠停滯　議員呼籲市府全力留住

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周永鴻指出，台積電前年（110）底就鎖定以台中高爾夫球場、機17用地為主近90公頃土地興建2奈米廠，由中科管理局規劃中科台中園區二期擴建計畫。今年2月8日環評通過後，中科管理局旋即將案子交付台中市都發局進行都計變更程序。但3月13日的都審會未通過，審查委員要求針對用水用電是否排擠民生需求及事業廢棄物備援計畫要求補件。中科管理局於4月21日依都委會審查意見再次送件到都發局。
但周永鴻發現，中市府在中科管理局4月21日送件後分別於4月28日和6月19日二度召開都審會，都沒有審議到中科二期擴建計畫案，下一次都委會開會時間也未定，導致中科二期擴建案都審程序至今已經停滯近4個月。
周永鴻也指出，台積電2奈米廠將使用台中高爾夫球場土地，引發球場會員爭取結束營業後的球證補償，以及員工串連爭取工作權。他要求市府經發局、勞工局也應積極介入協調，而不是置身事外等結果。
周永鴻強調，台積電2奈米廠屬於目前業界最先進的製程，預計將投資台中8千億元到1兆，吸引7千到8千就業人口，對台中未來發展至關重要。但中市府行政怠惰，即將讓高雄2奈米廠超車。他要求市府應該加速都審流程，並在土地徵收過程全力協助中科管理局和台積電，不要讓對台中發展至關重要的投資飛了。