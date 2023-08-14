陳美雅踢爆高雄路樹包尿布易倒　工務局對廠商開罰

日前杜蘇芮颱風過境，造成高雄市諸多地區發生多路樹傾倒，國民黨立法委員參選人陳美雅接獲市民檢舉，近日前往樹倒現場勘查，鼓山區就有樹倒一排的情形，而倒掉的路樹根部都還包有不織布材質的包覆物，根本都是影響樹根正常發育的「尿布樹」，高市府工務局則表示純屬個案情形，工務局已對廠商依契約規定開罰，並做內部失職人員檢討懲處。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳美雅指出，依據內政部營建署的「公共工程施工綱要規範」，種植及移植一般規定灌木與喬木植入植穴前，應將容器、捆繩及包裹物解除，早在106年時工務局便已承諾修正106年契約規定，杜絕承包商便宜行事，難道高雄市府過了六年，又忘了嗎？此次路樹倒塌，政府未善盡監督之責，放任廠商便宜行事，高雄市府責無旁貸。
陳美雅質疑，植株今年上半年甫補植，因根部包覆物致風吹即倒，施工廠商及市府是否有依法完成驗收程序？且植株均有保固期，市府應開罰且要求補植，此次颱風高雄市傾倒路樹近千株，絕非個案，她也要求市府全面清查抓弊。
對此，高雄市工務局指出，新植樹木包覆物未除，產生有樹木倒塌情形，經查是原有喬木不適應該處臨海環境而生長不良，公園處為辦理綠美化，今年自行由苗圃以美植袋培養楝樹換植於該處，在移植過程中未依契約規定辦理新植，本件純屬個案情形，工務局已對廠商依契約規定開罰，並做內部失職人員檢討懲處。
公園處表示，依樹木移植標準作業，每株喬木之種植作業應確實進行樹穴挖掘、鬆土、換土、施用有機肥與土壤拌合，土球去除包覆物、回填土及澆灌等作業。經查明本事件係今年4月利用苗圃補植苦楝，廠商未完全將底部布清除，會依合約罰款，除罰款外每株再罰處該植栽所有費用之3倍價金。另針對當下栽植其餘苦楝樹木作全部檢查，並再對廠商予以求償。