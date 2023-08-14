12歲偷渡、創立媒體王國！反送中後成階下囚　黎智英的跌宕人生

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黎智英並非土生土長的香港人，而是1947年出生於中國廣州市，父親從小就不在他們身邊，而是由母親帶著他與姊姊、妹妹生活，過得十分困苦。後來母親被批鬥並送往勞改營，孩子們的日子更是難捱，為了活下去，翻垃圾堆、討剩飯、回收、苦力都做過。
小時候的黎智英，還曾在廣州車站幫旅客搬行李，有一次，他服務到1名來自香港的旅客，對方給了他一塊巧克力，對於飯都吃不飽的黎智英來說，見都沒見過這麼美味的零嘴，也從此開啟了他對香港生活的嚮往。
二、12歲小童工偷渡香港 打拚成連鎖服飾大亨
1960年，12歲的黎智英，孤身帶著1元港幣，從中國經澳門偷渡到香港，馬上就在一間成衣廠找到工作。雖然薪資低、工時長，但黎智英在這塊陌生的土地上感受到自己能有未來，他利用不多的空閒時間，去補習班學英文，在成衣業從基層做起，到後來成了與歐美廠商接洽的經理，奠定了他在服裝產業的發展。
雖然是在成衣業發跡，但頗具生意天賦的黎智英，也懂得研究股票市場，並成功賺到不少錢。1981年，他在香港創立連鎖服裝品牌佐丹奴（Giordano），大受歡迎，並成功打進中國內地市場，巔峰時期據悉就有上百家分店，事業做的風生水起。直到1989年六四天安門事件發生，他的人生再度迎來變革。
三、創立壹傳媒集團 公開抨擊時事、惹惱中共
六四天安門發生後，在香港激起一波聲援民主、反對專制中共的浪潮，黎智英旗下的佐丹奴也加入示威，印製了大量標語T恤，讓香港人穿著上街遊行。結果隔年開始，黎智英就因支持六四，加上後來於自己創刊的報章上，公開信批評時任中國國務院總理的李鵬，導致佐丹奴在中國內地的業務全遭封殺，黎智英也被逼將手頭股份全部低價售出。
逐漸退出佐丹奴後，黎智英將目光更多投向傳媒領域，除了1990年已在香港創辦的壹傳媒集團和《壹週刊》，1995年又創辦了《蘋果日報》，2001年至2003年，開始將事業版圖擴展至台灣媒體，先後創辦台灣《壹週刊》和台灣《蘋果日報》，並將香港的八卦、狗仔隊文化帶入台灣。
儘管已經有了佐丹奴被封殺的經驗，黎智英管理下的香港壹傳媒集團，仍不改辛辣風格，照樣批評中共政權，批判香港特區政府和親中建制派，揭發政商界醜聞，同時不忘積極支持民主運動。2003年，50萬人上街反對基本法23條立法，黎智英也參與其中；2014年的雨傘運動、佔中行動，黎智英也是幾乎天天到現場，支持香港民眾爭取真普選。
四、聲援反送中遭貶為「漢奸」並清算 壹傳媒終以慘澹收場
2019年，雨傘與佔中運動僅過5年，香港社會積壓的憤怒情緒再次爆發，引起一波規模更大的「反送中」運動，示威遊行一場接一場，高峰時期單場就有200萬人參與。黎智英同樣沒有缺席，呼籲香港人要奮戰，否則將失去自由和一切。
2020年6月，《港區國安法》推行在即，整個香港社會都認為，黎智英極有可能是即將被拘捕的高危險人物，但當時他就表示，已經準備好要為香港坐牢，也不會離開香港，而是打算戰至最後一天。中國官媒也開始以「現代漢奸」、「亂港頭目」稱呼黎。
2020年8月開始，黎智英與壹傳媒其他高層，陸續遭到香港警察國安處調查和逮捕，壹傳媒總部遭搜索，黎智英被控以多項罪名，包含未經批准集結、勾結境外勢力危害國安等等，並遭港府凍結財產，一直被拒絕保釋。
2021年6月底，壹傳媒向員工發布消息，宣布公司將停止運作，香港《蘋果日報》最後一份實體報紙於6月24日出版，吸引大批香港人民漏夜排隊搶購，香港《蘋果》及《壹週刊》網站和應用程式並於香港時間2021年6月23日晚上11:59起停止運作。
2021年9月，香港壹傳媒董事會公告公司主席、所有董事辭任，並計劃公司清盤；2021年12月15日，香港高等法院法官下令壹傳媒破產，黎智英成立31年的傳媒王國宣吿瓦解。
對於走到如此地步，黎智英始終不曾後悔，他曾在接受外媒採訪時表示，當年自己孤身到香港時一無所有，他所有的一切就是這塊地方，也感念當初是香港賦予他自由、得以翻轉人生，也讓他決心要一直為自由奮鬥，至於一生是功是過、是褒是貶，就留給歷史和後世評價。