資優生碰壁？碧桂園陷財務危機　學者：債務重組也不樂觀

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碧桂園陷入財務危機的消息從上週就陸續傳出，該公司也在8日時證實外界傳聞，指出因為資金出現流動壓力，無法支付兩筆到期的美元債利息，處於違約邊緣。碧桂園後續也宣布，因面臨房地產行業下行因素，上半年預計出現最多550億元的虧損。
而碧桂園也是繼恆大集團之後，又一家陷入債務危機的中國大型地產發展商。中國綜合開發研究院研究員宋丁接受《聯合早報》訪問，指出碧桂園長期以來似乎扮演著「資優生」的角色，很少和同行在一、二線城市高價搶地，而是選擇在三、四線城市大量拿地蓋樓，通過差異化策略曾經取得一系列亮眼成績。
碧桂園有三分之二的項目集中在三、四線城市，宋丁表示，當整個房地產形勢發生逆轉時，這些城市的樓市就會首當其衝陷入低迷，導致公司的整體銷售大幅放緩，財務狀況亮起紅燈。
宋丁認為，即便碧桂園啟動債務重組，前景仍不樂觀。宋丁指出，重組的成敗關鍵在於接盤方必須認同他們旗下樓盤的未來發展潛力。如果沒有人願意成為「接盤俠」，重組就很難成功。
為提振房地產市場，中國官方在過去一個月持續傳遞積極信號和出台扶持政策，推動房地產在下半年走向復甦。宋丁研判，儘管碧桂園困局不會扭轉房地產復甦大勢，但這場危機可能使得復甦勢頭減弱，加重房地產市場低迷的陰影。
宋丁預計，碧桂園已出現的債務困局將形成連鎖反應，波及公司業務覆蓋的數百個城市，導致各地政府、銀行、債權人和購房者等受到不同程度牽連。負面效應也會向房地產上下游5、60個產業滲透，項目所在城市的經濟也會受到影響。
另外，宋丁認為，由於碧桂園也涉外債，債務危機將直接導致資金鏈受阻，對那些建設中，以及尚未出售或交付的樓盤造成衝擊。