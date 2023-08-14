馬俊麟回鍋民視遭簽禁愛條款！偷吃將罰逾200萬「讓太太安心」
馬俊麟跳槽三立7個月，今（14）日「鳳還巢」回鍋出席民視八點檔《愛的榮耀》開鏡儀式，與《大時代》製作人王珮華再度合作，王珮華透露會簽「安心條款」，限制馬俊麟不要把戲裡的感情帶回家，讓馬俊麟太太安心，被問到違約罰款多少錢？王珮華表示會再跟馬俊麟太太討論，希望比200萬元再高一點。
記者羅凌筠/新北報導
《愛的榮耀》故事講述台灣經濟的吸金詐騙案，意外也改變了3個女人的命運，看這故事的3個女人如何展現樹的成長、草的韌性、花的美麗，在困境中展現自己的能量與魅力。而首次在民視演出八點檔的吳婉君及傅小芸將和顏曉筠也挑大梁演繹劇中的靈魂關鍵人物，以「花、草、樹」的性格，訴說自己的故事。
《愛的榮耀》集結吳婉君、傅子純、吳皓昇、江俊翰、黃建群、陳妍安、蘇炳憲、陳熙鋒、賴慧如、苗真、張家瑋、顏曉筠、馬俊麟、陳家逵、傅小芸、胡嘉愛、潘奕如、羅子惟、楊皓崴、陳又榕、黃少谷、周宇柔等超強陣容。
今日在民視董事長王明玉、總經理廖季方及製作人王珮華的帶領之下，舉行盛大開鏡記者會，這部大戲也是王珮華睽違5年繼《大時代》的最新力作，擅長刻劃溫暖故事的她，也再度和編劇葉鳳英合作，預計再掀起觀眾一波追劇熱潮。