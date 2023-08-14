MLB／都給你玩就好了！金鶯Mullins沒收追平轟 延長賽再敲致勝轟
美國職棒大聯盟（MLB）巴爾的摩金鶯今（14）日對上西雅圖水手，9局下水手落後一分的情況，擊出中右外野飛球看似即將出大牆，卻被金鶯中外野手Cedric Mullins一把奪回，沒收這顆準全壘打球，比賽進行到延長賽，Cedric Mullins又當英雄擊出兩分砲超前比分，終場就以5:3獲得本場比賽的勝利。
實習記者徐增峰/綜合報導
雙方此戰的先發投手表現穩定，近6局的投球中只讓雙方各掉2分，2:2的情況持續維持到8局結束。9局上金鶯率先突破僵局，靠著Jordan Westburg、James McCann以及Adley Rutschman的串連攻下超前分。
而水手不想就此放棄，Ty France的第4個打席將球擊到中外野方向，看似要形成追平轟，但卻被中外野手Cedric Mullins高高躍起一把沒收，休息室的隊友全是一臉不可置信，Mullins和投手Mike Baumann也非常振奮，但可惜的是下一棒Dominic Canzone直接把追平分再扛出去，唯一有守備機會的只剩下外野的球迷。
比賽來到延長賽，Mullins又再一次當了英雄，大棒一揮把小白球送出右外野大牆外，幫助金鶯再次取得領先。
終場金鶯就以5:3兩分差帶走比賽勝利，而沒收追平轟又擊出超前致勝轟的Cedric Mullins是本場比賽獲勝的功臣之一。