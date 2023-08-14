興富發塔吊拆除　安全防護全面戒備

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葉昭甫指出，興富發建設從8月14日起到18日，預計以5天時間執行南屯區文心愛悅建案拆除塔吊作業，交通局與中捷、興富發建設建立三方聯繫平台，掌握現場施工與進度回報，交通局派出稽查人員駐守現場，中捷公司也會在月台區增派觀察員加強警戒，確保周邊住戶與人車行進時的安全與順暢。
葉昭甫說，塔吊拆除作業在審核興富發建設提出的交維計劃後，也進行交通維持管制演練，要求現場人員緊盯拆除作業，塔拆工程採取間斷性施作，配合捷運進出班次時間停止作業，搭乘捷運乘客不用擔心，現場人員如果評估已達到有安全疑慮，會立即通報向行進中的捷運綠線列車示警，在豐樂公園站的前一站或第二站先行暫停，不容有一絲一毫的風險性，讓捷運列車在最安全的環境下行駛。
交通局指出，塔吊拆除期間，興富發建設在高樓吊料時將採順時鐘方向作業，周遭道路的安全防護也全面戒備，進行塔吊吊裝吊起時，會立即通知道路疏導的義交人員，由義交人員指揮暫停該路口(文心南路北往南續進，及文心南五路一段東往南車流)車輛行駛，等候起重機順時鐘遠離車道，評估時間約需暫停1~3分鐘時間，才開放車輛通行，請用路人配合現場交通指揮行進。
葉昭甫表示，施工期間，廠商除24小時派有8名義交於工區周邊指揮，避免人車誤入工區，上游路口於施工時段亦會加派義交導引車流，並增加指引牌面及擴大佈設範圍等，以減小交通衝擊，呼籲用路人提前規劃路線，建議可改行相關替代道路，避開施工封閉路段，節省寶貴時間，感謝所有用路人的體諒及配合。