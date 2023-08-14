楊昇達玩笑話惹怒吳宗憲！慘遭節目「冷凍3年」　懊悔心聲全說了

張立昂發酒瘋遭上銬！5年前就喝茫失態　曾被誣指劈腿、染性病

▲張立昂非首次酒後失態，還曾被女大生亂爆性史。（圖／MyMusic提供）
▲張立昂非首次酒後失態，還曾被女大生亂爆性史。（圖／MyMusic提供）

記者楊穎軒／綜合報導

40歲張立昂拍過國片《等一個人咖啡》、《灼人秘密》、偶像劇《三明治女孩的逆襲》、《浪漫輸給你》等，為公認的戲劇圈男神，日前傳出在新戲《鬼之執行長》殺青宴喝太多，醉到大吼大叫，驚動鄰居報警，最後被警方上銬帶回，他出道8年，發生幾起負面新聞，除了不是第一次酒後失態，曾遭女大生誣指劈腿、染性病，讓本人一度消失幕前，直到女方親自道歉，才還給張立昂清白。

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▲▼張立昂戲劇男神形象鮮明。（圖／NOWnews資料照、翻攝自張立昂臉書）
▲▼張立昂戲劇男神形象鮮明。（圖／NOWnews資料照、翻攝自張立昂臉書）
喝太醉擾亂鄰居被警方上銬

張立昂13日參加《鬼之執行長》殺青酒，喝到太醉，回家途中在住家附近大街上大吵大鬧，甚至拍打鄰居家的門，鄰居因為害怕而報警，警方到場後，張立昂因為在酒醉的狀態下並未配合，只好上銬帶回警局，經紀人向《NOWnews今日新聞》回應，張立昂近來拍戲累積壓力，與友人一起慶祝太放鬆，不小心喝醉，事後有向鄰居道歉，「酒後失態做了不好的示範，感到相當的懊悔與抱歉。」 

酒後失態累犯

2018年7月底，張立昂剛拍完《三明治女孩的逆襲》，也是在殺青宴上喝醉，被週刊目擊返家路上和送他的女助理有肢體拉扯，事後張立昂公開道歉並否認與女方曖昧，還承諾未來「若有殺青宴絕對滴酒不沾」，怎料，5年後又發生類似狀況。

▲張立昂（左）當年在《三明治女孩的逆襲》殺青宴上喝醉，右為女主角葉星辰。（圖／NOWnews資料照）
▲張立昂（左）當年在《三明治女孩的逆襲》殺青宴上喝醉，右為女主角葉星辰。（圖／NOWnews資料照）
桃色醜聞全是烏龍

張立昂2021年被一名21歲女大學生爆料，兩人交往期間，張立昂頻換女伴，且劈腿28歲圈內女星，還因為不愛做防護措施，害該女星染上性病，他第一時間透過經紀公司駁斥：「跟女大生認識的期間，是單身的狀態，曾對對方有好感，也覺得可以深入認識對方，但對於現在這樣的情況發展感到遺憾，對方言論之中多有不實之處，公司已與律師研議，不排除嚴正提告。」

▲張立昂為此鍛鍊身體瘦身5公斤。（圖 / 三立提供）
▲張立昂2年前深陷桃色烏龍。（圖／三立提供）
後來張立昂在IG發文，指新聞報導對自己、家人或支持他的人造成重大影響，「但有著劈腿，或是健康方面的疑慮，我還是想親自澄清，沒有錯綜複雜的交友，只有可能是交錯朋友，而我也一直是健康的，半年一次的健康檢查也都是正常的。」

▲張立昂人紅是非多。（圖／NOWnews資料照）
▲張立昂人紅是非多。（圖／NOWnews資料照）
沒想到，才隔幾週事件大逆轉，女學生親自寫信道歉，承認是因為某網友挑撥離間、煽動、誤導才會思慮不周而爆料，曾說的劈腿、染性病都是該網友單方面的造謠和玩笑話，完全不是事實，張立昂也回應：「這些報導出來的時候，我的內心相當驚訝也很沮喪...關於惡作劇的網友，他已表示對造成事件愧疚不已，我也因此跟這位女孩解開誤會，她親筆寫了一封澄清信，希望能夠解開事情的真相。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！


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