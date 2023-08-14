張立昂發酒瘋遭上銬！5年前就喝茫失態　曾被誣指劈腿、染性病

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張立昂13日參加《鬼之執行長》殺青酒，喝到太醉，回家途中在住家附近大街上大吵大鬧，甚至拍打鄰居家的門，鄰居因為害怕而報警，警方到場後，張立昂因為在酒醉的狀態下並未配合，只好上銬帶回警局，經紀人向《NOWnews今日新聞》回應，張立昂近來拍戲累積壓力，與友人一起慶祝太放鬆，不小心喝醉，事後有向鄰居道歉，「酒後失態做了不好的示範，感到相當的懊悔與抱歉。」
酒後失態累犯
2018年7月底，張立昂剛拍完《三明治女孩的逆襲》，也是在殺青宴上喝醉，被週刊目擊返家路上和送他的女助理有肢體拉扯，事後張立昂公開道歉並否認與女方曖昧，還承諾未來「若有殺青宴絕對滴酒不沾」，怎料，5年後又發生類似狀況。
桃色醜聞全是烏龍
張立昂2021年被一名21歲女大學生爆料，兩人交往期間，張立昂頻換女伴，且劈腿28歲圈內女星，還因為不愛做防護措施，害該女星染上性病，他第一時間透過經紀公司駁斥：「跟女大生認識的期間，是單身的狀態，曾對對方有好感，也覺得可以深入認識對方，但對於現在這樣的情況發展感到遺憾，對方言論之中多有不實之處，公司已與律師研議，不排除嚴正提告。」
後來張立昂在IG發文，指新聞報導對自己、家人或支持他的人造成重大影響，「但有著劈腿，或是健康方面的疑慮，我還是想親自澄清，沒有錯綜複雜的交友，只有可能是交錯朋友，而我也一直是健康的，半年一次的健康檢查也都是正常的。」
沒想到，才隔幾週事件大逆轉，女學生親自寫信道歉，承認是因為某網友挑撥離間、煽動、誤導才會思慮不周而爆料，曾說的劈腿、染性病都是該網友單方面的造謠和玩笑話，完全不是事實，張立昂也回應：「這些報導出來的時候，我的內心相當驚訝也很沮喪...關於惡作劇的網友，他已表示對造成事件愧疚不已，我也因此跟這位女孩解開誤會，她親筆寫了一封澄清信，希望能夠解開事情的真相。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！