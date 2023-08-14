經濟低迷GDP連「保1」都難　專家曝「這3因素」是關鍵

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國泰世華銀行首席經濟學家林啟超時表示，「出口與民間投資是今年經濟成長無法『保2』的關鍵主因」，今年出口比預期還低，目前深陷「連11黑」窘境，最新7月出口值為387.3億美元，年減10.4％，減幅仍在高點。再者，因出口減緩，加上國際需求放緩，國外訂單減少，使得民間投資也跟著衰退。
不過，隨著疫情解封，今年內需消費暢旺，而7、8月觀光人潮有望挹注整體經濟成長。「明年GDP貢獻結構可能將有所改變」，出口與投資的貢獻度會上升，成為GDP成長的關鍵動力， 預估於今年第四季開始，出口負值會慢慢收斂。
既然「保2」困難，那「保1」呢？專家學者表示，得關注半導體訂單衰退情形何時落底、中國復甦力道，以及美國家庭經濟三件事。
林啟超指出，台灣現在出口大概有4成是半導體，由於6月營收大約仍呈年減20%左右，故目前看來，訂單的貢獻在明年的第二季以前可能還不會這麼明顯。
而台灣的出口表現主要還是聚焦在美國與中國，中國占台灣的出口比重約35%，然而，中國今年景氣復甦力道並不理想，債務問題也日趨嚴峻。
再者，中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任表示，美國聯準會（Fed）即使9月不升息的可能性高，也仍維持在高檔利率，對美國一般家庭來說，有許多消費性產品是直接或間接由台灣出口，當貸款的家庭利息支出不斷增加，許多消費如手機、筆電會因此受到排擠，間接影響台灣出口持續呈現衰退。