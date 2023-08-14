花旗信用卡還可用！星展銀11月啟動換卡　哩程卡優先換飛行卡

經濟低迷GDP連「保1」都難　專家曝「這3因素」是關鍵

▲台灣最新經濟成長（GDP）預測即將出爐，究竟是否能「保2」，也就是維持2%以上的成長，外界屏息以待。（圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣最新經濟成長（GDP）預測即將出爐，究竟是否能「保2」，也就是維持2%以上的成長，外界屏息以待。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

台灣最新經濟成長（GDP）預測即將出爐，究竟是否能「保2」，也就是維持2%以上的成長，外界屏息以待。專家學者接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，出口與民間投資恐是今年經濟成長無法「保2」的關鍵主因，至於是否還能「保1」，則是要關注半導體訂單衰退情形何時落底、中國復甦力道，以及美國家庭經濟三件事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院主計總處於5月時預測，台灣今年經濟成長率為2.04%，而最新GDP將於8月18日發布。然而，今年第1季經濟成長率為-2.87％，第2季為1.45%，預測第3季為3.18％，第4季為5.77％，主計總處專門委員吳佩璇日前指出，若保持下半年預測不變，今年全年經濟成長率為1.95%，除非日後第3、第4季數字上修，不然今年「保2」之路確實充滿挑戰。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超時表示，「出口與民間投資是今年經濟成長無法『保2』的關鍵主因」，今年出口比預期還低，目前深陷「連11黑」窘境，最新7月出口值為387.3億美元，年減10.4％，減幅仍在高點。再者，因出口減緩，加上國際需求放緩，國外訂單減少，使得民間投資也跟著衰退。

不過，隨著疫情解封，今年內需消費暢旺，而7、8月觀光人潮有望挹注整體經濟成長。「明年GDP貢獻結構可能將有所改變」，出口與投資的貢獻度會上升，成為GDP成長的關鍵動力， 預估於今年第四季開始，出口負值會慢慢收斂。

既然「保2」困難，那「保1」呢？專家學者表示，得關注半導體訂單衰退情形何時落底、中國復甦力道，以及美國家庭經濟三件事。

林啟超指出，台灣現在出口大概有4成是半導體，由於6月營收大約仍呈年減20%左右，故目前看來，訂單的貢獻在明年的第二季以前可能還不會這麼明顯。

而台灣的出口表現主要還是聚焦在美國與中國，中國占台灣的出口比重約35%，然而，中國今年景氣復甦力道並不理想，債務問題也日趨嚴峻。

再者，中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任表示，美國聯準會（Fed）即使9月不升息的可能性高，也仍維持在高檔利率，對美國一般家庭來說，有許多消費性產品是直接或間接由台灣出口，當貸款的家庭利息支出不斷增加，許多消費如手機、筆電會因此受到排擠，間接影響台灣出口持續呈現衰退。

國內最新經濟成長預測出爐！全年GDP「保2」之路布滿荊棘

平均薪資4.8萬難買房！小資理財專家提2點建議：別被台灣房價侷限

平均薪資4.8萬！年輕人想當股市「沖浪客」　盧燕俐直言給2建議

最新勞工「平均薪資」4.8萬！行業薪水「M型化」成社會問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀