南投縣副議長嗆侯友宜「無情關公」 考紀會籲：言行應顧及黨
國民黨南投縣副議長潘一全昨深夜在臉書發文，砲轟國民黨總統參選人侯友宜拜的是「無情關公」，更稱侯若是當選，他願意一輩子吃素，引外界質疑是否有違反國民黨黨紀疑慮？對此，國民黨考紀會主委黃怡騰今（14）日受訪呼籲黨員，說話應顧及黨立場與支持黨決策，不要傷害到黨提名候選人；若言論產生實質傷害或危險傾向，會嚴肅要求說明並處理。
記者翁子竣／台北報導
國民黨地合整合陷困境之際，潘一全昨深夜在臉書發文砲轟，「關公是什麼樣的人。就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難」。他質疑，侯友宜是這種人嗎？別人需要他時把人家當空氣，現在需要人家幫他，就說他拜關公，「他的關公是那一國的，侯友宜的無情關公。不要自己感覺良好。侯友宜ㄧ定不會當選。你如會當選，我一輩子吃素。」
對於潘一全說法，國民黨中央如何處置？黃怡騰受訪說，從政議員、黨團同志不少，每一個人言行無法步步緊追不捨。他強調，盼謠言止於智者，說話應顧及黨的立場與支持黨的決策。
黃怡騰表示，有些行為屬於黨員個人評論，希望不要傷害到黨的候選人，不必要的話與作為也盼少一點，但若言論產生實傷，或者是有危險傾向，「我們當然也會嚴肅要求他提出說明，甚至該怎麼處理就處理。」
黃怡騰指出，他們很關切黨員對黨的潛在傷害性的言行，盼大家應該齊心不要有傷害黨的言行，另對於明顯違法或危險傾向、破壞團結者，他們都會嚴肅處理。黃怡騰也說，不允認同這樣的言行，可以提出批評指教，但不要提出對黨有傷害，且不符合加入國民黨共同初衷的言行。
至於前苗栗縣長徐耀昌早前公開脫口稱「不只要下架民進黨，更要下架國民黨」。黃怡騰指出，正在盡速了解此案，並進行程序當中。而針對徐耀昌提苗栗縣長鍾東錦站台案，黃則回應，上周已發函要求說明。