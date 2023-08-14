疫後台灣掀出國旅遊潮 澳門大力行銷觀光亮點搶客

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其次是第70屆澳門格蘭披治大賽車，將橫跨11月兩個週末舉行。11月11-12日首週5場賽事，包括：澳門亞洲四級方程式大賽、大灣區GT盃、TCR亞洲挑戰賽、澳門路車挑戰盃等。11月16-19日第二週的6場比賽為：澳門格蘭披治三級方程式大賽–國際汽聯三級方程式世界盃、澳門GT盃–國際汽聯GT世界盃、澳門東望洋大賽–TCR世界巡迴賽最終站、澳門格蘭披治電單車–第五十五屆大賽、澳門房車盃及澳門70週年挑戰賽，都將為澳門帶來觀光人潮。
澳門光影節從12月2日至2024年2月25日，期間將在澳門半島及離島多個景點上演，活動透過光雕表演、燈飾裝置、互動遊戲及系列活動等，讓旅客從光影藝術的角度，欣賞澳門的夜景並了解澳門的歷史文化。
澳門旅遊局表示，今年夏天，澳門開啟一場美學之旅—凝聚全球創作力量的國際藝術盛會「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展」，滿載感動與歡樂的百老匯音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（8月10日至22日），以及匯集演出、閤家歡電影和藝術嘉年華的「夏季藝術新體驗」（8月12日、13日、24日至27日），將讓你沉浸在浩瀚的藝術海洋中。
暑假當然要帶孩子盡情「放電」！澳門為各位家長準備了好去處：Jumptopia澳門期間限定充氣城堡嘉年華「小小環球美食家」（8月1日至9月3日）、可學習出航技巧和海洋生態的「澳門海上生態遊」等，都十分適合親子同樂。最後，出行前別忘了查閱與你「麥麥」見專頁，跟隨「麥麥」的足跡「打卡」更多澳門活動，盡享繽紛盛夏。更多旅遊資訊，請參考澳門旅遊局官網：https://www.macaotourism.gov.mo/zh-hant/