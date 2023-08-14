請用路人提早改道 國道1號岡山至楠梓交流道主線雙向封閉
交通部高速公路局南區養護工程分局因辦理跨越國道 1號高速公路門型鋼構吊裝作業，將於明（15）日22時至次日上午6時封閉管制國道1號岡山交流道出口（349K）至楠梓交流道（356K）間雙向主線車道。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市交通局表示，國道1號8月15日22時至次日06時，岡山至楠梓交流道雙向全線封閉，係因交通部高速公路局南區養護工程分局於國1主線進行施工管制，交通管制期間建議改道路線，南下請自岡山交流道出口下匝道，右轉經安招路、介壽東路、介壽路橋左轉行駛台1線至楠梓區德民路左轉，經土庫一路右轉興西路往楠梓交流道南下匝道入口。
北上請於楠梓交流道出口下匝道，左轉往楠梓方向經楠陽路、楠梓陸橋接台1線至岡山區介壽路橋右轉，經介壽東路、安招路，進入岡山交流道北上匝道入口，車道管制期間行經車輛管制區域時請減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，並請遵守管制人員導引，以確保行車安全。
高雄市交通局呼籲，請用路人按照現場警義交人員的引導行駛、減速慢行，同時做好提早改道的規劃，避免影響行程，以確保行車安全。並請收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局 1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。