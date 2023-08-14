來去總統府住一晚！世界各地近百組報名　入選者驚見千萬訂閱網紅

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李厚慶說，本次報名者相當優秀，競爭激烈，經過嚴謹的初審與決審程序後，今年特地加開5組，選出來自12個國家的15組提案者，入住者國籍包含：加拿大、美國、日本、斯洛伐克、法國、荷蘭、韓國、越南、泰國、馬來西亞、印度、以色列，相較2019年，新增了斯洛伐克、荷蘭、馬來西亞和越南4個國家，期待越來越多國家發現台灣的美好。
總統府發言人林聿禪表示，2019年總統府與文總共同舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」免費體驗活動，吸引全世界的KOL報名，在夜宿總統府和走訪台灣的過程中，這些國際友人體會到台灣的民主、友善與豐饒，並透過社群平台，把在台灣的美好分享出去。今年疫情趨緩，因此再次啟動這個計畫，得到熱烈的迴響，感謝世界各地的好朋友對台灣的肯定。
文總說明，本屆入選提案者組成多元，多是來自不同產業的國際網路名人，包括擁有1040萬訂閱者，來自加拿大的AsapSCIENCE、累積5億次觀看的美國科普作家Joe Hanson；製作歷史動畫紀錄片聞名的加拿大Nurlan、足跡遍及40 個國家的韓國旅遊YouTuber Lee Soyeon、旅居台灣多年的日本作家夫妻片倉佳史、片倉真理；身兼旅行者、探險家的印度YouTuber VISHNU SAHA等人。詳細入選名單可上「來去總統府住一晚」官網查詢（https://www.nightattaiwan.tw）。