高雄市本土登革熱+2　旗津區檢出登革熱家庭群聚

高雄市今（14）日新增登革熱本土個案2例（累計58例），一案為旗津區昨日公布確診個案之同住家人接觸者採檢發現，檢出PCR+，研判為家庭群聚感染，已完成社區緊急防治工作。另案為居住茄萣區40多歲男性，8月13日出現發燒（38.4度）、頭痛、肌肉痠痛、背痛、骨頭痛、食慾不振、口乾舌燥等症狀，當日至診所就醫通報，檢驗結果PCR+DENV1，經疫調研判可能傳播鏈源自台南東區的工作地。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市衛生局持續針對旗津、小港、左營、梓官等群聚社區範圍進行擴大採檢共274人，PCR檢驗結果均為陰性。目前小港區、梓官區、左營區、旗津區出現群聚感染風險，雖已完成第一次緊急防治工作，仍需在當地居民充分配合下儘速進行社區環境整頓、嚴控病媒蚊傳染風險，籲請民眾依法配合室內外孳生源檢查、噴藥滅蚊等防治措施，並於緊急防治後仍應持續維持住家室內外環境清除積水及做好孳生源清除工作，共同降低社區病媒蚊密度，以避免疫情持續擴散。如公私場域所有人、管理人、使用人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰。
衛生局特別提醒65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或103-104年曾感染登革熱的市民朋友加強防蚊措施，家中可設置紗窗、紗門，避免蚊蟲進入室內。戶外運動、山區活動、室外等待垃圾車時及配合登革熱緊急防治於戶外等待時，請穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬風險。另近2週內有登革熱流行疫區活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市546家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/146）就醫。