林右昌視察台中2橋梁工程　中央地方合力紓解交通

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黃國榮指出，感謝林部長百忙當中抽空視察，表達對地方建設的重視，顯現此2案工程對地方交通的重要性，也感謝內政部了解地方交通實際需求，於今年核定納入生活圈計畫，補助70%工程經費約2億9,540萬元，共同完善地區交通路網，市府待計畫確認後也會盡快進行後續發包、周邊道路的改善等。
林右昌表示，他上任後常來台中視察並給予支持，今視察的2案都是地方長期的需求，中央已決定全力支持並核定補助經費，會盡速進行工程，環太東路新建橋梁工程經費3.5億，中央政府補助2.45億，補助70%經費；原工程經費1.8億，後經三年時間，今年2月23日台中市政府送都市計畫至內政部，即於3月10日即完成都市計畫變更的核定，終於啟動橋梁新建、改建工程。
林右昌指出，他就任內政部長以來，莊競程「從頭盯到尾」，每一個月給他打一次電話，追問橋樑工程進度，現在被他電話打到有點煩，不過，他認為，自民意代表的角度來看，莊競程堅持積極認真的態度，應給他拍拍手肯定。
莊競程說，感謝中央對台中的關照，特別是北屯區快速發展的需求有被看見，爭取的各項建設，都能夠很快獲得核定，未來會繼續為地方發聲，拜託林右昌部長多多關照。莊競程也特別感謝在地民代一起努力，讓他能夠在三年多的任期內，爭取到的中央補助比起過往都還要更多。
莊競程強調，肯定行政院各部會補助不分藍綠，從前瞻建設到地方上的各項需求，只要能夠提出計畫，多一點溝通及爭取，並且儘快完備相關程序，獲得補助並不會有太大問題，這些過程只要攤開數據都可以證明。
建設局說，北屯太原路太原六號橋、中山路坪林橋為跨越廍子溪的橋梁，但因兩橋距離達1.4公里，且為此區重要交通要道，現況兩側住宅大樓林立，近年來大量人口移入也導致上下班尖峰時間車流量龐大；市府積極辦理「太平區環太東路銜接新平路橋梁新建工程」，未來完工後，可讓用路人不必繞行，縮短廍子溪兩側通行時間。而「北屯區光西巷正大橋」，為跨越大里溪連結光西巷及東山路二段的橋梁，因橋梁老舊且寬度僅4.6公尺，難以會車，使用上相當不便，故也規劃辦理拓寬。