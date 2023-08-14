「千年一遇美少女」橋本環奈剃光頭了 與中川大志大恥度演出
日本鬼才導演福田雄一，推出改編自《聖☆哥傳》知名漫畫家中村光的人氣作品《黑夜遊行》，邀請了吉澤亮、橋本環奈、中川大志共同演出，去年在日本上映後大受好評，今年也將於9月8日在台上映，而「千年一遇美女」橋本環奈和中川大志去年傳出熱戀，兩人合作的新片自然備受關注，橋本環奈甚至還有光頭造型。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
「千年一遇美少女」橋本環奈去年10月底被爆與中川大志交往中，經紀公司對此回應「這是藝人的私事」，似乎也默認了兩人的戀情，當時兩人一同出席《黑夜遊行》首映會更被拍到「粉紅泡泡」滿天飛，《黑夜遊行》也被網友稱為橋本環奈的定情之作。
兩人更在劇中扮醜，飾演白目輕浮男「田中皇帝」的中川大志爲戲還將牙齒塗黑，帥哥形象全毀，他也坦言，原來只要塗黑一顆牙齒，人的外貌就差這麼多。橋本環奈甚至有光頭造型，她對此表示：「因為我的頭髮很長，因此花了2至3個小時，把我的頭髮服貼地集中起來。」吉澤亮則表示：「她的臉真的很小，因為臉太小，後面塞頭髮的地方又很突出，看起來有點像外星人。」原作者中村光則大讚橋本環奈看起來就像世上「最美地藏佛」。
「國寶級帥哥」吉澤亮則是在劇中飾演一位考試失利、求職失敗、沒有女友的廢柴打工男，在某一個聖誕節即將來臨的日子，被穿著黑色聖誕裝的神祕男人強硬帶走，醒來後發現自己來到一間暗中經營聖誕節的神祕公司「聖誕老人之家」，莫名成為配送奇異禮物給壞孩子的黑色聖誕老人，開始在這間公司任職，並展開奇幻又爆笑的冒險。
《黑夜遊行》將於9月8日（週五）在台上映。