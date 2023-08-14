赴花蓮佳山基地視察　蔡英文：把這基地顧好就是把台灣顧好

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蔡英文說，今天是空軍節，所有空軍弟兄姊妹們，大家都辛苦了。前天台中清泉崗基地睽違7年再次開放，無論是雷虎特技操演，或是主力戰機的展示，都讓國人看到空軍的忠勇軍風。
蔡英文說，台灣這幾年推動國防自主，國機國造也有具體成果。去年國慶日新式高教機「勇鷹號」已經在國人面前翱翔，同時也提升F16戰機性能，強化了制空作戰能力。
蔡英文說，今天來到花蓮佳山基地，除了要在空軍節這一天當面感謝各位的辛勞。另一個重要的意義，就是自己在2016年上任後，第一個軍事行程就是來到這裡。強調佳山基地是台灣戰力保存最重要的基地，當時她跟大家說，把這個基地顧好，就是把台灣顧好；把這個基地看好，就是把台灣的國防看好。
蔡英文表示，7年過去了，她看到大家維持著一貫的高標準，也把基地照顧得很好。無論是裝備、還是各位的士氣，都保持在最佳狀態，要跟大家說一聲，辛苦了。
蔡英文提到，7年前自己也曾跟大家說，會和國軍站在一起。7年後，政府落實國防改革，並投入相當的資源，強化國防的戰力和韌性。因此這幾年來，國人越來越肯定國軍，國軍的表現更讓世界看見台灣守護國家的決心。未來政府會繼續給國軍更多支持，一起為國家安全來努力。
最後蔡英文說，雖然前陣子漢光演習才剛結束，但大家並沒有鬆懈、保持警戒，隨時因應緊急應處的任務需求，她要再次感謝各位，不分晝夜捍衛領空。