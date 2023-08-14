巷仔內／基層無懼黨紀挺郭台銘！朱立倫憂在野分裂　低姿態喊團結

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未料，國民黨7月23日全代會後不久，郭台銘出訪美國展開和平之旅。同樣為挺郭派的彰化縣議會議長謝典林，則以「不希望再有讓有心人見縫插針的機會」宣布退黨，留下黨內一片驚呼。眼見何勝豐、謝典林相繼退黨，不僅基層關切恐掀議長跳船潮「骨牌效應」，同時讓本就急需與地方牽起聯繫的侯友宜，再遭受難以估量的打擊。
見侯友宜民調長期位居第三名，迄今仍落後民進黨總統參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲。郭台銘陣營則動作頻頻，地方議長組織挺郭傳聞不絕於耳，更盛傳郭將在8月23日金門八二三炮戰紀念日當天宣布參選。
截止至今，郭台銘出席苗栗、屏東兩場「主流民意大聯盟」說明會，屏東縣議長周典論、前苗栗縣長徐耀昌不懼黨紀處分壓力，還展現基層組織實力到場助講，吸引多名藍營在地民代響應。
面對自家人接連與郭台銘高調同框，甚至是表明支持郭參選總統。朱立倫近期則採取較「軟性作法」，除了未對外強硬喊話開鑿黨員，還主動放低姿態喊話地方派系「回歸大家庭」；就朱近期言行可看出，在郭仍未宣布投入選舉前，藍營仍不放棄爭取整合可能。
國民黨中央現已定調全力助侯友宜勝選，加上民眾黨表明柯文哲將「參選總統到底」前提下，也間接宣告「郭柯合」悄然破局；若郭台銘將問鼎2024總統視作目標，現階段唯只剩連署，力拼獨立參選此行可走。
在地方人士看來，郭台銘獨立參選可能性已達「箭在弦上不得不發」程度。平心而論，若郭台銘投入2024戰局，藍營支持者選票轉移，已是可預期之事，而賴清德則有望享盡藍營分裂紅利，再度擴大領先優勢，絕非在野勢力所樂見走勢。
雖國民黨在辦理總統初選徵召過程中，著實有作業瑕疵與不盡人意之處，連帶促挺郭派對黨「產生不信任感」，進而加強促郭獨立參選力道。但事已至此，隨總統選舉已逐漸進入衝刺階段，藍、白等在野陣營，無不期望實現政黨輪替，但在團結都未必能勝選時，郭台銘獨立參選能否成功下架民進黨？恐怕將會是一道難解題目。