新光銀行推動公平待客　邀請身障朋友體驗數位服務

新光銀行總經理李正國表示，活動透過「彤鳥社會企業有限公司」結合與「中華激勵講師企業發展協會」、「社團法人台灣視障慈善協會」及「中華民國在乎永續發展協會」，於北中南三地舉辦，近百名身障朋友實際體驗新光的數位金融服務，透過現場教學及同步解說，讓民眾能清楚理解服務的完整功能及特性；也於課程中安排了投資基金與智能理財等相關知識，為民眾深入解析不同管道的理財方式其背後存在的風險。
「中華民國在乎永續發展協會」理事長胡耕瑋先生表示，身為一位視障者，如果想使用銀行服務，不僅需要克服交通問題，還需攜伴陪同，極為不便；若能透過網路進行一系列的銀行業務如開戶、轉帳、查詢餘額等，甚至是投資管理，不僅解決理財及交通的不便性，藉由本次課程提升對於數位產品操作的熟稔度。
「彤鳥社會企業有限公司」創辦人邱雅雲深感身障者學習使用數位金融服務，不只省去外出的時間，也無須再麻煩陪同者，加上新光ＯＵ數位帳戶更是整合了各種金融理財工具，只需要一個帳戶，就可以檢視自己的資產分配狀況，讓身障者更容易管理金錢。
新光銀行積極推動普惠金融教育，今年由台灣永續能源研究基金會所舉辦第三屆「台灣永續行動獎」，以「多元金融教育同理思維」（SDG04）獲得銀獎殊榮，未來將利用AI賦能讓行員能利用數位科技，提供客戶更為便捷安全的金融服務。
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