客家大老陳運棟告別式備極哀榮　總統頒褒揚令、縣長頒發褒揚狀

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總統蔡英文因公不克前來，指派文化部常務次長李連權代表頒發總統褒揚令，客家會主委楊長鎮頒發客家委員會旌揚狀，苗栗縣長鍾東錦頒發褒揚狀，分別由陳大老的長子、次子和長女依序受獎後，三人也聯合公奠向陳大老致上最高敬意。鍾縣長率副縣長鄧桂菊和相關局處長、立委陳超明、徐志榮、行政院中部辦公室執行長徐定楨、縣議員、鄉鎮市長、京元電子董事長李金恭等人都親臨致奠。
縣長鍾東錦特別頒發褒揚狀，肯定其對客家的貢獻，縣長鍾東錦說陳運棟30多年來除了在教育界作育英才，也致力客家相關之研究及苗栗縣多個鄉鎮市誌的編篡工作，被譽為「近代最重要的客家研究先驅」，曾獲頒客家台灣文化獎、傑出臺灣文獻獎、全球中華文化藝術薪傳獎、客家貢獻獎終身貢獻獎及教育部推展本土語言傑出貢獻獎，雖然他老先生已經離開我們，但他對客家的付出與奉獻，會永遠留在大家的心中。
陳運棟生於民國22年，投身杏壇30多年，先後擔任國大代表、苗栗縣鄉土學會理事長、客家委員會委員、苗栗縣教育會理事長、台視客家節目「鄉親鄉情」主持人等，一生作育英才無數，苗栗縣長鍾東錦、前苗栗縣長徐耀昌、前新竹縣長邱鏡淳等人都是他的學生；畢生熱心為客家及教育奉獻，曾獲第4屆客家台灣文化獎、第1屆臺灣文獻獎傑出文獻工作獎、第3屆客家貢獻獎終身貢獻獎及教育部推展本土語言傑出貢獻獎和第7屆全球中華文化藝術薪傳獎等肯定。
陳運棟鑽研台灣史與客家文化探討，著述、藏書豐厚，提攜後進不遺餘力，資歷和地位崇隆，出版過客家相關著作40餘本、發表文章多達160餘篇，67年出版「客家人」、78年出版「台灣的客家人」，被公認研究客家的學子必備研讀的經典著作，因此譽為「近代最重要的客家研究先驅」，堪稱苗栗之光。