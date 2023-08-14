天氣預報／雨神報到轟炸3天！抓緊好天氣的尾巴 降雨熱區1圖看懂
本週台灣天氣仍較不穩定，中央氣象局預報員黃恩鴻指出，明（15）日北部、東半部氣溫較高，局部仍有攝氏36度以上高溫，苗栗以南地區會有短暫陣雨，週三（8月16日）水氣增多，降雨範圍逐漸擴大，週四至週五（8月17日至8月18日）將是雨勢最劇烈的時段，尤其中南部特別要留意大雨發生。此外，週末起天氣雖然相對穩定，但下週可能會有熱帶擾動發展，不排出生成颱風，民眾請持續留意最新天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
黃恩鴻說明，明日天氣與今（14）日類似，降雨、雲層主要集中在中南部，北部和東半部天氣晴朗，但由於位處西南風的背風測，要特別注意局部攝氏36度或以上高溫，中南部明日高溫約攝氏32至33度，北部、東半部攝氏33至35度，低溫全台大約落在攝氏26至27度。
黃恩鴻提醒，明日過後受低壓帶影響，水氣開始增多，週三整天是雨區慢慢擴大的過程，除了山區外，平地也會出現雨勢。週四至週五水氣最多，基本上整個西半部都要小心較大雨，尤其中南部地區降雨時間較持續，北部地區則大多以午後雷陣雨為主，提醒民眾外出要攜帶雨具。
黃恩鴻提及，西南季風的影響持續到週五為止，週末開始風向慢慢轉為偏南風，中南部地區降雨的情況也會明顯趨緩，一直到下週，天氣都比較穩定，不過仍要提醒民眾，西北太平洋目前處於大低壓帶，在低壓帶內很容易有天氣系統發展，預計下週就有熱帶擾動會出現，不能排除又有颱風生成，至於是否影響台灣，時間還太早，有待後續觀察。