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高雄港第七貨櫃中心啟用　打造亞太全新智慧永續貨櫃基地

記者黃守作／高雄報導
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台灣港務公司與長榮海運公司共同投資逾300億元興建的高雄港第7貨櫃中心，於今(14)日舉行啟用儀式，以打造亞太全新智慧永續貨櫃基地，為推動高雄港成為世界先進智慧港口邁進。

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▲台灣港務公司與長榮海運公司共同投資逾300億元興建的高雄港第7貨櫃中心舉行啟用儀式，行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、立法委員林岱樺、賴瑞隆等人與會。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司與長榮海運公司共同投資逾300億元興建的高雄港第7貨櫃中心舉行啟用儀式，行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、立法委員林岱樺、賴瑞隆等人與會。(圖／台灣港務公司提供)
台灣港務公司與長榮海運公司共同投資逾300億元興建的高雄港第7貨櫃中心啟用儀式，是由台灣港務公司董事長李賢義與長榮海運公司董事長張衍義共同主持，行政院副院長鄭文燦、交通部部長王國材、高雄市市長陳其邁、立法委員林岱樺、許智傑、賴瑞隆、高雄市政府秘書長郭添貴、海洋局局長張漢雄、高雄港警總隊總隊長梁東山、長榮海運公司總經理謝惠全等人，以及港航各界代表與會，共同見證歷史的一刻。

長榮海運公司董事長張衍義表示，高雄港第7貨櫃中心啟用後，長榮海運公司年貨櫃裝卸量可望提升至450萬TEU，長期更可成長達到650萬TEU。

台灣港務公司董事長李賢義說，高雄港第7貨櫃中心有5座深達18公尺之深水碼頭，可同時靠泊4艘目前全世界最大2.4萬TEU貨櫃船，櫃場面積廣達149公頃，相當於6座大安森林公園，並配置台灣港口首例25排遠端遙控無人橋式機16座，以及櫃場採用全自動化無人門式機及導入自動化作業系統，搭配遠端操作及光學字元辨認(OCR)技術，讓櫃場裝卸作業更加智慧及安全。

在櫃場出入部分搭配智慧化通關閘口，大幅提升拖車裝卸離場效率，另由長榮海運公司自主開發之櫃場作業系統(TOS)及全區即時用電監控系統，可高效協調港口運作，讓第7貨櫃中心以先進機具設施及輔以智慧化管理系統運作下，建構成為亞太新一代智慧自動化貨櫃基地之一。

李賢義指出，台灣港務公司除專注港埠核心業務提升外，也積極落實港口營運環境永續理念，在興建第7貨櫃中心時，即導入循環經濟與生態之設計理念，因此第7貨櫃中心S1-S3碼頭護岸及新生地填築工程，於111年榮獲第22屆公共工程金質獎優等殊榮，為體現高雄港與環境共生共好，落實永續發展之企業責任。

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