高雄港第七貨櫃中心啟用　打造亞太全新智慧永續貨櫃基地

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長榮海運公司董事長張衍義表示，高雄港第7貨櫃中心啟用後，長榮海運公司年貨櫃裝卸量可望提升至450萬TEU，長期更可成長達到650萬TEU。
台灣港務公司董事長李賢義說，高雄港第7貨櫃中心有5座深達18公尺之深水碼頭，可同時靠泊4艘目前全世界最大2.4萬TEU貨櫃船，櫃場面積廣達149公頃，相當於6座大安森林公園，並配置台灣港口首例25排遠端遙控無人橋式機16座，以及櫃場採用全自動化無人門式機及導入自動化作業系統，搭配遠端操作及光學字元辨認(OCR)技術，讓櫃場裝卸作業更加智慧及安全。
在櫃場出入部分搭配智慧化通關閘口，大幅提升拖車裝卸離場效率，另由長榮海運公司自主開發之櫃場作業系統(TOS)及全區即時用電監控系統，可高效協調港口運作，讓第7貨櫃中心以先進機具設施及輔以智慧化管理系統運作下，建構成為亞太新一代智慧自動化貨櫃基地之一。
李賢義指出，台灣港務公司除專注港埠核心業務提升外，也積極落實港口營運環境永續理念，在興建第7貨櫃中心時，即導入循環經濟與生態之設計理念，因此第7貨櫃中心S1-S3碼頭護岸及新生地填築工程，於111年榮獲第22屆公共工程金質獎優等殊榮，為體現高雄港與環境共生共好，落實永續發展之企業責任。