侯友宜出席中工雲宇宙AI園區上梁 避談藍副議長諷若當選就去吃素
中華工程於新北市土城區斥資136.36億元打造「中工雲宇宙AI園區」，新北市長侯友宜今（14）日出席上梁典禮，致詞時指出開發園區推動整體開發，可以解決產業面臨窘境，活絡地方經濟，為產業轉型奠定良好基礎。不過對於昨晚南投縣副議長潘一全在臉書嘲諷侯友宜若當選，他就「一輩子吃素」的發文，侯友宜會場上數度在媒體堵上麥克風追問下，沒有任何回答。
記者吳嘉億／新北報導
今日典禮上除侯友宜到場祝賀外，包含經濟部政務次長陳正祺、威京集團主席沈慶京、三三會理事長林伯豐、電電公會理事長李詩欽等人也都出席，林伯豐更是在上台致詞時公開稱讚侯是最佳的民選市長，預祝侯友宜能順利當選中華民國的總統。
侯友宜在致詞時表示，新北市工廠商家有30萬家，但工業區土地稀少，面積卻僅占全國的5％，為解決土地稀缺的問題困境，市府以「新增產業用地」和「活化既有工業區」2大策略，強調推動工業區立體化，交通捷運及醫療等區域發展一定均衡，才能達到減碳。
侯友宜也說到，國家現在面臨很多問題，包括缺工、缺電及兩岸問題，往往會影響經濟發展，他若有機會帶領國家，將在穩定國際情勢下，參加區域經濟組織，與環境永續世界潮流結合，帶動台灣的競爭力，帶給人民更好日子。