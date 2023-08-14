特企／桃園南方莊園渡假飯店驚見「百位小太空人」 網驚：太可愛
不少孩子都有探索未知宇宙的夢想，現在這個夢想在桃園就能實現！有超過100位的小太空人就驚喜出現在桃園南方莊園渡假飯店，原來是飯店舉辦的「小小太空人訓練召集令」活動，飯店將太空完美融合飯店設施，設計了相關任務，包括「太空人坐騎訓練」、「銀河高速體驗」、「太空人失重訓練」，讓小朋友玩得不亦樂乎！
本報訊
桃園南方莊園渡假飯店為北台灣第一家取得溫泉標章的國際觀光飯店、一年四季都可以泡到溫泉是最大特色，飯店還擁有全國最大的SPA水療池、佔地五公頃的綠地草皮，可以讓大小朋友盡情放電，是最靠近市區的世外桃源，交通相當便利，飯店共有111間溫泉客房，住宿方案多元，還會不定期舉辦親子活動。
今年桃園南方莊園渡假飯店暑假就特地舉辦「小小太空人」的活動，可以一次體驗飯店的特色設施，「太空人坐騎訓練」就在超大的草地上進行，小小太空人穿著太空裝、騎著跳跳馬在草地上比賽；在40公尺的滑水道上進行「銀河高速體驗」；最後在兒童戲水池進行「太空人失重訓練」，任務結束後表現優異的小小太空人還有總價值高達10萬元的獎品可以帶回家，冠軍就獲得了偉士牌電動摩托車玩具，日前舉辦的第一場吸引超過100位的小小太空人勇闖宇宙，相當熱鬧。
想要成為小小太空人來場大冒險，目前還有8月20日上下午2場次可以參加，報名費每位小朋友500元，但如果預約桃園南方莊園渡假飯店住宿或一日遊方案的旅客，就可以免費參加活動，因夏日炎日，主辦方也聽取了多方建議，將後續活動改至室內進行，但所有住客和一日遊旅客都還是可以享受戶外草坪、溫泉、SPA水療池等完善的休閒設施，如果還想不到小孩放電、大人放鬆的暑假好去處，就帶孩子來趟太空之旅吧！
詳情請查詢飯店官網