明年綜所稅等免稅額有望調高 專家估算：4口之家可省稅2600元
由於消費者物價指數（CPI）累積漲幅已達稅法規定的調整門檻，以目前的數據推算，明年包括綜所稅、遺產稅等6大扣除額預期將調高，後年（114年）報稅適用，而具體調整幅度仍待財政部公告。不過，會計師估算，若以4口之家的雙薪家庭來看，若以稅率5%計算，較去年可以多省稅2600元。
記者顏真真／台北報導
根據《所得稅法》規定，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計上漲3%以上，按上漲程度調整。由於截至今（112）年7月底，CPI較上次調整漲幅超過5%，因此，外界也開始推算，明年度綜所稅、遺產稅6大扣除額有望提高。
以綜所稅的免稅額來說，以目前公布的數據估算，有望提高5千元，從9.2萬元拉高至9.7萬元，標準扣除額提高6千元，從12.4萬元拉高至13萬元，薪資所得及身障扣除額提高1萬元，從20.7萬增加到21.7萬元；綜所稅課稅級距也有望拉高，來到59萬、132萬、265萬及496萬元；退職所得免稅額也有望提高。
安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華估算，若以4口之家的雙薪家庭來看，若跟去年比較，可多扣免稅額2萬元（5千元x4），標準扣除額多扣1萬2千元（6千元x2），薪資特別扣除額多出2萬元（1萬元x2)，若以稅率5%計算，較去年可以多省稅2600元。
如果是雙薪頂客族，也至少可以比去年少繳2100元以上。即免稅額比去年多扣1萬元（5千元x2人)，標準扣除額比去年多扣1萬2千元，薪資特別扣除額比去年多扣2萬元。