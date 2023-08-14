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「來去總統府住一晚」放榜　千萬訂閱頻道、百萬YTR酷的夢入選

▲ 「來去總統府住一晚」今公布15組入選名單，其中包含千萬訂閱科教頻道AsapSCIENCE與亞洲第一主廚Chef Ton等人。（圖／總統府提供）
▲ 「來去總統府住一晚」今公布15組入選名單，其中包含千萬訂閱科教頻道AsapSCIENCE與亞洲第一主廚Chef Ton等人。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

由總統府、文化總會共同主辦全球首創的「來去總統府住一晚」，今（14）日正式公布15組入選名單，包含來自加拿大高達千萬訂閱數，同時也是YouTube上最大的科學教育頻道之一的AsapSCIENCE；還有在臉書擁有522萬粉絲、影片累積50億觀看數的美國旅遊YouTuber Drew Goldberg，以及2023年榮獲亞洲50排名第一的泰國主廚Chef Ton等人，入選者將於下月至12月入住總統府，並造訪台灣鄉鎮縣市，期盼透過這些人創意視角，讓世界看見台灣的多元風貌。

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「只要來到台灣，就一定會愛上台灣」，文化總會秘書長李厚慶表示，文總致力於和世界交朋友，台灣的好，要邀請全世界的朋友來親身體會，這是「來去總統府住一晚」的活動初衷。他指出，本次活動在2個月的徵件期限內，收到全世界29個國家，橫跨5大洲、近百組的外國朋友的熱烈提案。

▲由總統府、文化總會共同主辦全球首創的「來去總統府住一晚」，今日正式公布15組入選名單。（圖／總統府提供）
▲由總統府、文化總會共同主辦全球首創的「來去總統府住一晚」，今日正式公布15組入選名單。（圖／總統府提供）
李厚慶說，本次報名者相當優秀，競爭激烈，經過嚴謹的初審與決審程序後，今年特地加開5組，選出來自12個國家的15組提案者，入住者國籍包含加拿大、美國、日本、斯洛伐克、法國、荷蘭、韓國、越南、泰國、馬來西亞、印度、以色列，相較2019年，新增了斯洛伐克、荷蘭、馬來西亞和越南4個國家，期待越來越多國家發現台灣的美好。

▲由總統府、文化總會共同主辦全球首創的「來去總統府住一晚」，今日正式公布15組入選名單。（圖／總統府提供）
▲由總統府、文化總會共同主辦全球首創的「來去總統府住一晚」，今日正式公布15組入選名單。（圖／總統府提供）
總統府發言人林聿禪表示，2019年總統府與文總共同舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」免費體驗活動，吸引全世界的KOL報名，在夜宿總統府和走訪台灣的過程中，這些國際友人體會到台灣的民主、友善與豐饒，並透過社群平台，把在台灣的美好分享出去。今年疫情趨緩，因此再次啟動這個計畫，得到熱烈的迴響，感謝世界各地的好朋友對台灣的肯定。 

文總說明，本屆入選提案者組成多元，多是來自不同產業的國際網路名人。包括加拿大的AsapSCIENCE是YouTube上最大的教育頻道之一，擁有1040萬訂閱者；累積5億次觀看的美國科普作家Joe Hanson；製作歷史動畫紀錄片聞名的加拿大Nurlan；帶領的米其林一星餐廳「Le Du」、曾榮獲亞洲50最佳餐廳之首的泰國主廚Thitid Tassanakajohn；造訪197個國家的美國旅遊Vlogger Drew Goldberg。

另包含分享台法文化差異累積百萬訂閱的法國YouTuber Richard Quentin Paul Camille（酷的夢）；足跡遍及40 個國家的韓國旅遊YouTuber Lee Soyeon；旅居台灣多年的日本作家夫妻片倉佳史、片倉真理；身兼旅行者、探險家的印度YouTuber VISHNU SAHA；荷蘭觀看人數最多的冒險類型YouTube頻道Govert Charles Wilhelmus Jacob Sweep；攝影師兼電影製片人、來自斯洛伐克的Patrik Paulínyi ；專為日本20至40歲女生世代介紹一個人旅行的樂趣的SHIORI MATSUSHITA；越南旅遊領域知名Vlogger The Anh Phan；以色列的親子數位創作者Asaf Inchi與累積大量的東南亞國家粉絲與觀眾、來自馬來西亞的Chin Chianyao。

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