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女足世界盃／4強交手地主澳洲黑馬　運彩看好英格蘭晉級

▲女足世界盃英格蘭Lauren James是陣中的得分王。（圖／美聯社／達志影像）
▲女足世界盃英格蘭Lauren James是陣中的得分王。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者徐增峰/綜合報導

2023年國際足總女子世界盃進入準決賽4強戰，第2戰將於台灣時間16日週三晚上6點，由地主澳洲對上英格蘭，獲勝隊伍將晉級最後的冠軍決戰。

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澳洲為本屆女足世界杯的地主國之一，歷屆戰績較為平庸，曾在3度進入8強，2007年拿下第6名是歷屆最佳成績，但今年成為大黑馬，不只預賽以第一之姿晉級，16強擊敗丹麥再晉級，8強更是將比賽延長到PK賽並以7:6打敗強敵法國來到4強，確定已突破2007年的最佳成績。

澳洲隊的隊長兼隊史最強射手Sam Kerr是大家很關注的一名選手，是唯一一位曾在澳洲、美國、英格蘭聯賽都贏過神射手獎的女子足球員，但可惜的是在賽事開打前的訓練中小腿受傷，讓她不得已缺席預賽頭兩場賽事，這屆世界盃5場賽事裡她只出賽2場共77分鐘，可見傷勢對她還是有所影響，在4強賽能否長時間的上場幫助球隊還得打上問號。

不過澳洲也不是一人球隊，可擔任中場與前鋒的Caitlin Foord是除了Kerr之外的攻擊箭頭之一，她的走位也相當靈活；另外本屆澳洲隊的得分王Hayley Raso擔任中場，也是能夠擔任進攻的角色，後防的部分還有國際賽經驗豐富的後衛Ellie Carpenter，加上今年澳洲出色的表現，他們已有和一流強國比拚的實力。

英格蘭在女足世界盃曾拿下季軍的成績，也被看好是奪冠熱門，今年再度闖進4強戰，希望能突破他們隊史的最佳成績，不過世界盃開打前英格蘭面臨主力的受傷潮，Beth Mead、Leah Williamson以及Fran Kirby都因傷退賽。

不過補上Mead位置的Lauren James在正賽中表現不俗，是隊中的得分王，另一位前鋒Alessia Russo得分表現也相幫不錯，不過後防是英格蘭的隱憂之一，能否闖進今年世界盃的決賽後防會是相當關鍵的部分。

兩支隊伍最看好哪對闖進決賽，也是球迷想知道的話題之一，截至台灣時間8月14日晚上5:40止，台灣運彩針對英格蘭對澳洲不讓分的陪率分別為2.05以及2.75，可見台灣運彩是較看好英格蘭能出線力拚冠軍。

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