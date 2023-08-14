射擊／台灣18名射擊好手出征世界射擊錦標賽　力拼巴黎奧運門票

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每四年舉行1次的世界錦標賽，向來為爭取奧運參賽資格最重要的賽事之一，印度、韓國及歐洲各國皆派出實力堅強的選手參賽，積極爭取最高榮譽並爭奪奧運參賽席次。本次世界錦標賽有48席奧運參賽資格席次，分別為男子10公尺空氣步槍4席、女子10公尺空氣步槍4席、男子10公尺空氣手槍4席、女子10公尺空氣手槍4席、男子50公尺步槍三姿4席、女子50公尺步槍三姿4席、男子25公尺速射手槍4席、女子25公尺運動手槍4席、男子不定向飛靶4席、女子不定向飛靶4席、男子定向飛靶4席以及女子定向飛靶4席。
此次，除已取得奧運資格選手楊昆弼參賽，持續透過國際賽事調整外，我國亦有多名射擊選手參賽，其中田家榛選手是我國首位取得2020東京奧運參賽資格席次選手亦獲得奧運女子25公尺運動手槍第8名；其他參賽選手還有2020東京奧運女子25公尺運動手槍第5名選手吳佳穎、2019拿坡里世大運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手余艾玟與10公尺空氣步槍銅牌選手林穎欣、2018雅加達-巨港亞運獲得10公尺空氣步槍銅牌選手呂紹全以及已參加4屆奧運且女子不定向飛靶項目、目前世界排名第8名林怡君選手等人，都將在這場賽事中發揮神槍手的功力，爭取更多奧運參賽席次。
體育署將繼續與中華民國射擊協會、國家運動訓練心等相關單位攜手合作，作為教練和選手在培訓和比賽期間的強大後盾，並根據菁英選手備戰奧運的需求，提供更優質的競賽和訓練環境，以更高效和即時的後勤支援，提升培訓效果，協助選手爭取更多的奧運參賽資格，爭取進軍2024巴黎奧運的榮耀。