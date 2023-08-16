迷因柴犬Doge今年要18歲了！IG停更60天 女飼主突PO合照說明
第一代迷因柴犬「Doge」，那張面露微笑、卻外露一點鄙視意味的狗臉，被印成加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin），並受到馬斯克（Elon Musk）自稱「狗狗幣之父」支持。Doge本尊狗是來自日本的Kabosu，牠今年將滿18歲了，去年底一度陷健康危機，未料病況穩定後，其IG近期卻無預警停更60天，Kabosu媽媽上傳母女合照，強調Kabosu以其年齡來說「總體健康狀況良好」，並說先前停更是因為網友建議讓Kabosu安樂死，讓她一度無法接受。
記者徐銘穗/綜合報導
Kabosu的主人佐藤敦子是名幼兒園老師，常在部落格、IG分享狗狗生活趣事，擄獲一票粉絲。2010年2月13日，名為「今天晚餐吃什麼？」文章中，佐藤貼出了一張Kabosu將兩隻前腳交疊、同時露出得意微笑的照片，宛如工讀生般人性化的表情引起了廣大迴響，讓它成為了在網路上爆紅的迷因「Doge」。
去年年底，就在Kabosu才剛過完牠的17歲生日後不久，佐藤在IG發文表示Kabosu生病了，獸醫診斷他罹患的是急性膽管炎與慢性淋巴性白血病，因為肝臟的狀況不太樂觀，也出現了黃疸等症狀，希望大家能為牠禱告與集氣。幸好，Kabosu最後挺過了這個難關，恢復了健康。
不過，佐藤的IG貼文卻一度停更在6月14日，停擺了約60天沒有新貼文，一度讓粉絲感到擔憂。幸好，佐藤12日放上母女倆最新合照，開頭先說明Kabosu每兩周就會接受一次獸醫檢查，以其年齡而言，「總體健康狀況良好」。
至於先前停更原因，佐藤解釋是因為有網友留言或私訊，要她把Kabosu安樂死減輕牠的痛苦，但佐藤認為，Kabosu還能以靠自己雙腳慢慢行走，也吃得下食物，雖然因為年齡增長而愈來愈虛弱，「但我不認為這是可悲的」，直言她會心懷感激地、繼續珍惜兩人的寶貴時光。