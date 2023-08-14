Hello Kitty中暑倒下？文化局：風大造成固定繩拉扯皮面破損
世界客家博覽會在桃園舉辦，桃園市文化局特別在龍潭大池設置了「Hello Kitty來作客」水上裝置作品。不料，日前因問陣風拉扯固定繩扯破了氣球皮面造成洩氣，高達16公尺的Hello Kitty就這麼消軟倒下。許多網友將照片貼上社群網站，戲謔表示，應該是天氣太熱，Hello Kitty中暑倒地了。
記者李春台／桃園報導
市議員徐玉樹也在臉書發文表示，Hello Kitty（凱蒂貓）在 六、日 經過數萬人次前來朝聖的階段性任務之後，今天老天爺決定讓他暫時休息。 本來在這樣的一個環境做這件事情相當不容易，風就是很大，起床跟睡覺對Kitty來說應該會視為是一種常態。
市議員魏筠也說，天氣太熱了，Kitty中暑了，貓在大池昏倒了！但她怎麼覺得消風的kitty比較藝術，她認為這整個行為都是對於商業動漫用在應該與在地人文接軌的地景藝術行為，凱蒂貓有想要被弄成藍色納美貓嗎，抗議啦！
文化局說，「Hello Kitty來作客」水上裝置作品，是於今日上午9點起，展出場域風速4級及陣風達7級，上午10點30分造成固定繩拉扯致皮面破損消氣，並立即進行作品巡檢；目前此作品已暫停展出，另夜間燈光秀也一併停演，團隊持續關注現場風勢狀況，儘快恢復展出，造成不便，敬請民眾見諒。