自由車經典賽／亞運初體驗！ 康世峰以賽代訓先囊括三金
「2023台灣盃國際自由車場地經典賽」今(14)日在台中清水自由車場進行第二天賽程，上午台灣選手捷報頻傳，其中台中市隊張恩騰稱霸男子青年組20公里領先計分賽，北市隊李采蓉也勇奪女子青年組15公里領先計分賽金牌。台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場頒獎，鼓勵選手勇於發揮，持續在比賽中爭取佳績。
記者廖聿偉/綜合報導
運動局李昱叡表示，這是由國際自由車總會(UCI)認證，今年唯一一場在台灣舉辦的Class1一級的場地賽事，台中好手康世峰、蕭世鑫、楊勝凱、張誌盛、蕭美玉、曾可妡、王慈均、陳靖云等人即將參加全國運動會及杭州亞運，現正處於重點備戰階段，透過這次國際賽在台中舉辦，讓地主隊免於舟車勞頓的壓力，有助於選手調整備戰狀態，增加在全國運及亞運奪金的準備。
亞運國手康世峰表示，目前持續以國際賽、全運會調整狀態，一路備戰到杭州亞運，這次賽事報名團隊競速、競輪賽及爭先賽，目前拿下三面金牌，透過緊湊的比賽節奏訓練，讓自己在亞運有更好的表現。
這是康世峰第一次參加亞運，前一次雅加達亞運在資格賽以些微差距落榜，今年總算如願以償。談到如何備戰，康世峰說，「要把最佳狀態調整到亞運時期，因此跟教練團和體能師討論。但我是第一次參加，經驗不足，所以完全信任他們給予的建議。」
台灣選手在下午勇奪5金3銀2銅佳績，台中市隊由邱信維勇奪男子青年組爭先賽金牌，王慈均及陳靖云包辦女子菁英組競輪賽前兩名；康世峰與蕭世鑫囊括男子菁英組競輪賽金銀牌；此外女子青年組爭先賽由桃園市隊李雅薫拿第一，女子菁英組集體出發賽則是阜冠國際黃亭茵封后。