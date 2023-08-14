屏東青年旅創基地「聲音輪藝術展」 單車零件成就藝術
屏東縣政府以廢棄單車零件為靈感，轉化為藝術品，透過「聲音輪藝術展」展現恆春半島獨特風貌。基地邀請知名擬音裝置藝術家蕭聖健及單車品牌FSA & VISION Taiwan合作，創造全沈浸聲音體驗，為遊客带來視覺和聽覺的雙重感受。
記者莊全成／屏東報導
周春米强调，屏東青年旅創基地位於美麗的象牙藍公路，這里的山海景色吸引許多單車愛好者。基地舉辦「聲音輪藝術展」，將棄置的單車零件和自然美景相结合，融入藝術，展示創意的力量，讓單車騎士享受「全沈浸聲音體驗展」，感受恆春半島的獨特魅力。
明年是牡丹社事件150周年，屏東縣府致力於推動地方觀光旅遊，並在青年旅創基地推出「半島小車手培育計畫」，通過單車課程培訓，讓小車手挑戰自我，發覺潛力與勇氣。與此同時，「聲音輪藝術展」展示了藝術家蕭聖健的創作，以單車穿越田野的聲音呈現單車的美感。
青年旅創基地的使命不僅在於發展山林運動，更在於提供不同於傳統的探索教育，「半島小車手培育計畫」旨在培育小車手突破自我，克服困難。基地的「聲音輪藝術展」即日起至113年2月28日展出，營業時間為早上八點至下午五點，週二、週三為公休日，歡迎愛好單車與山林風情的遊客前來觀賞，同时也支持青年創業進駐基地。