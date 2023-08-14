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蘭恩颱風料成穿心颱！部分新幹線、列車15日取消　環球影城也休園

▲今年第7號颱風蘭恩預計將於15日登陸日本，關西機場聯外交通將於15日停駛。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年第7號颱風蘭恩預計將於15日登陸日本，關西機場聯外交通將於15日停駛。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

這兩天要前往日本關西地區旅遊的民眾要注意了！今年第7號颱風蘭恩的暴風圈逐漸接近日本和歌山縣及三重縣等地，預計將於15日登陸日本，並在當天穿過關西地區出海。日本氣象廳呼籲多個地區要嚴防大雨，受此影響，不僅部分新幹線列車，來往關西機場交通也宣布將於15日整天停駛，日本環球影城等遊樂園也宣布15日暫停營業。

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綜合日媒報導，JR西日本公司宣布，來往關西機場的國際空港線、機場特急列車「HARUKA」將在15日全日停駛，此外包括雷鳥號、白鷺號、超級白兔號、黑潮號、濱風號、城崎號等共294班特急列車班次也全天停駛。而一般列車的「關西空港線」，日根野站至關西機場站也在15日全天停駛。

南海電鐵同樣宣布來往機場的特急列車「Rapi:t」全天停駛，南海線全線、高野山纜車明天同步整天停駛，提醒旅客留意。另外連接神戶及關西機場的海上速船也會在15日全日停航，意味關西機場聯外的公共交通在15日將全部中斷。

往來名古屋站至新大阪站的東海新幹線，15日預防性停駛，往返東京站至名古屋站的班次則將大幅減少。JR西日本公司也宣布，往來新大阪站至岡山站的山陽新幹線列車，15日預防性停駛。岡山站至博多站之間的新幹線列車班次會減班。另外，東北、秋田、山形等其他地區的新幹線列車，也可能會臨時性停駛或發生延遲。

空中交通部分也因蘭恩颱風受到影響，日本航空（JAL）取消14日飛往大阪機場等19個航班，全日空（ANA）取消往來羽田機場跟八丈島機場之間6個航班。除此之外，樂桃航空、日本越洋航空（JTA）、空之子航空（Solaseed Air）也取消14日的部分航班。

據《TBS電視台》等日媒報導，全日空取消15日於大阪國際機場（伊丹機場）起降的310個航班，預期將會影響2萬4600名旅客；另外，日本航空也宣布取消15日105個航班。

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▲受到蘭恩颱風影響，日本環球影城宣布15日休園一天。（圖／翻攝自環球影城官網）
蘭恩颱風除了對交通造成影響外，熱門觀光景點也難逃一劫。日本環球影城表示，為了顧及遊客與員工安全，宣布15日暫停營業；遊樂園枚方公園也宣布15日休園，並決定14日提早1小時、於當地時間下午5時結束；大阪通天閣同步決定15日臨時休館一天。

日本氣象廳觀測，蘭恩14日下午4時的中心位置，位於和歌山縣潮岬東南方約160公里海面上，以每小時15公里的速度朝西北移動，15日將相當接近東海地區至近幾地區一帶，紀伊半島部分地區也預期會籠罩在暴風圈內。

據氣象廳目前颱風路徑潛勢預測，蘭恩預估在15日上午從和歌山縣登陸，途經大阪府、兵庫縣，並於同日下午從京都府出海，朝著北北東方向移動。蘭恩預計在16日下午抵達日本海，轉朝北海道方向移動後，暴風圈於17日下午觸及北海道西側。

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