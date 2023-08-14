常常大汗淋漓不一定是排毒？中醫一看就知道：5種排汗形態檢視健康狀況

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天就讓艾莉絲來跟大家說明「常見異常的5種出汗型態」所代表的健康狀況，大家不妨看看自己是屬於那種出汗的狀況：
少汗：
排除炎夏躲在冷氣房喝水少或是運動少等外在的影響，導致出汗少的就與我們的體質有關係，出汗較少的人大多是「虛寒」體質，因為身體的基礎代謝率相對較低，對各種營養物質的利用率不高，肌肉的活動量也較低於正常水準，在臨床上需要調整個人生活方式，進行適當運動改善體質。但如果出現手、足、四肢末端溫度過低症狀，可服用中藥進行調理。出汗少也會導致酸性代謝物在體內淤積，無法排毒除了導致常見的皮膚病，也會影響新陳代謝造成身體脂肪的增加。
多汗：
一般情況下，糖尿病、甲亢、高血壓、腫瘤等都會導致異常出汗，並伴隨明顯的相應症狀。這種情況下，必須及時控制病情，而後多汗情況就能解決。當然，更多的情況是沒有明顯疾病症狀的異常出汗。例如在白天不活動或輕微活動的情況下，常汗出不止。這些人常有身體虛弱、說話語聲較低、食欲差、易感冒等特點，中醫認為是氣虛的表現，則需要開立緩解氣虛、增強體質的處方。
如果是晚上睡覺時盜汗，體質可能會屬於「陰虛」，而且通常會伴隨「潮熱」得症狀，有可能是更年期賀爾蒙改變因素或是其他原因；而陰虛的人因為晚上體內的熱無處釋放，便刺激交感神經流汗以調節體溫，所以早上起床就會感覺虛弱疲倦。可服用加味消遙散等中藥調理，也要減少吃辛辣的食物與進行適度的運動來改善體質。
汗黏：
一般代表的是患者屬於濕氣旺盛的體質，但由於汗黏也有可能是肝火旺或是脾胃功能失調引起，所以除了平時要清淡飲食，少吃點肥甘油膩的食物，多吃一些水果和蔬菜。建議至中醫門診，採取針對性治療調理體質。
冒冷汗：
身體經常冒冷汗，在中醫的觀點裡，是陽氣不足所以導致了出冷汗，可以用補氣血的中醫藥方調理，不過如果是急症劇烈腹痛、嚴重貧血、嚴重發炎反應、出血等狀況也會伴隨冷汗發生，就要立即就診治療。
味道重 :
是肝膽濕熱、脾胃濕熱等引起，肝膽濕熱可以使用龍膽瀉肝湯、脾胃濕熱用藿香正氣散，尤其是夏天很多人都是腸胃型感冒、濕熱引起的腸胃炎，可以服用藿香正氣散等進行治療。但如果有異常的氣味，則大多是內分泌系統問題所致，而不同的體味有對應可能的病症，像是糖尿病初期，尿液與身體會有著甜甜的氣味，就需要儘快就醫檢查。
此外艾莉絲也提到，中醫有血汗同源之說，發汗過多就會損傷血液，所以汗液也是身體健康的指標。面對熱辣辣的夏天或劇烈運動時的大汗淋漓是沒有問題的，但如果長期這樣，就不利於健康。
當然，反過來說，現在很多人夏天就一直躲在冷氣房裡，一直不出汗，容易導致「冷氣病」、出現皮膚相關的問題。所以必須了解汗情才能掌握健康，但出汗異常原因眾多，可不要輕忽了。
本文經 中醫師艾莉絲 臉書粉專《艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師》授權報導
延伸閱讀
降低乳癌發生率2成、攝護腺癌44%！多吃「地中海型飲食」好處多，9種食材、烹調6原則公開
喝水能瘦身是真的！專家曝「最佳飲水溫度」有益健康