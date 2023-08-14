「妹妹」鬆弛好尷尬？醫籲「5狀況」要注意

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▲ 若出現緊繃度減低、性滿足感減少、尿失禁、陰道脫垂、乾燥和不適感，應盡快尋求婦產科醫生的專業判斷。（示意圖／Shutterstock）
張瑜芹在臉書粉專《美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師》發文提到，「緊繃度減低」是陰道鬆弛症的主要症狀之一，隨著陰道壁的內徑擴大，陰道感覺比以前更鬆弛，導致性交時的緊縮感減少。另外，陰道鬆弛可能使「性滿足感減少」，因為陰道壁變薄並減少性交時的摩擦，進而減少性愉悅感和性高潮。
張瑜芹提醒，陰道鬆弛可能造成支撐膀胱和尿道的肌肉減弱，導致在咳嗽、打噴嚏、笑或運動時的無意識「尿失禁」，在嚴重情況下，陰道組織的減弱甚至可能使人感覺到「陰道脫垂」，即骨盆腔的內臟器官位移脫落出來。
最後，張瑜芹強調，陰道鬆弛症可能導致「陰道乾燥和不適感」，尤其在性交或日常活動中，會因為失去自然潤滑和組織變化而引起乾燥、瘙癢和疼痛感，若發現自己出現上述情況，建議盡快尋求婦產科醫生的專業建議和診斷。
本文經新竹國泰醫院婦產科張瑜芹臉書粉專《美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師》授權報導
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