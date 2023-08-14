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孩子過動難學習？心理師：ADHD與智力無關　找到適合方式就能發光

孩子過動難學習？心理師：ADHD與智力無關　找到適合方式就能發光
孩子過動難學習？心理師：ADHD與智力無關　找到適合方式就能發光

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「注意力不足過動症」（attention deficit hyperactivity disorder，縮寫ADHD）是兒童最常見的神經精神疾病之一，主要症狀包括過動、衝動、不專心等。對此，台北市童伴心理治療所長蔡百祥表示，現在的教學環境不太允許自由活動，或是根據自己的興趣和學習方式來學習，使ADHD孩童可能在學校遭遇4種情況，但只要找到適合的學習策略和方式，就能跟上學校進度，而且ADHD與智力無關，只需要理解支持就能找到自己的發光點。

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▲ ADHD與智力無關，只需要理解支持就能找到自己的發光點。（示意圖／123RF）

蔡百祥在臉書粉專《蔡百祥臨床心理師》發文指出，ADHD的特點包括注意力不集中和過動，尤其年幼孩童若愛插話、坐不住、難以掌握時間、難以集中注意聽講等，可能會跟不上進度或無法表現得好，而年紀稍大一點的學生可能會因為注意力不足、過動症狀，在學習過程中感到吃力。

圖／翻攝自 臉書／蔡百祥臨床心理師
圖／翻攝自 臉書／蔡百祥臨床心理師
蔡百祥提醒，ADHD可能會以各種方式妨礙孩子在學業上的進展，且並非所有的困難都會立刻展現出來，如果發現孩子「完成作業時感到困難」、「常常取得低分」、「經常出現行為問題且對常規的紀律措施無反應」，或「在學習時感到焦慮或不安」，可能就是ADHD對他產生的影響，但只要找到適合的學習方式和策略，ADHD孩童也能跟上進度，甚至取得優秀的成績，一般ADHD的治療計劃可以幫助提升專注力、控制問題行為，同時針對課程、教室環境、考試方式和孩子的學習風格來進行調整，協助他們改善在學業發展上的困境。

圖／翻攝自 臉書／蔡百祥臨床心理師
圖／翻攝自 臉書／蔡百祥臨床心理師
蔡百祥強調，ADHD跟智力無關，很多患有ADHD的兒童和成年人的智力都在平均以上，甚至在某些特定領域表現出高度才華，他們往往可以用創意和獨特的思維方式來解決問題，而他們需要的，只是多一點的理解和支持。

本文經台北市童伴心理治療所長蔡百祥臉書粉專《蔡百祥臨床心理師》授權報導

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