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臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師邱震寰表示，日常生活中，如果遇到不放心、不確定、不安全的事物，就會緊張、不安和焦慮，嚴重時，可能會出現恐慌症 (panic disorder)。
壓力來襲！恐慌發作 9 症狀
精神醫學所謂的「恐慌」，或是「恐慌發作」(panic attack)，指的是：突然一股強烈的恐懼或強烈的不舒服，在幾分鐘之內達到高峰，並在這段時間內有的人可能會出現以下各種症狀。
- 心跳加快，或是心臟怦怦直跳
- 流很多汗
- 頻頻發抖
- 呼吸很急，或喘不過氣
- 胸悶、噁心、肚子不舒服
- 發寒或發熱
- 頭腦昏沉，快要暈倒
- 覺得身體麻木，感覺異常
- 覺得失去真實感，或失去自我感覺
- 覺得自己快要失去控制、快瘋了，甚至快要死了
後續醫師會做一些檢查，他進一步說明：「通常檢查會是正常的，或輕微異常，但無法解釋這麼厲害的症狀表現。個案會被轉介到其他科做進一步的檢查，或是開始漫長的就醫過程，而無法盡早開始精神科的治療。」
認識恐慌症，焦慮時別擔心
了解「恐慌發作」之後，那「恐慌症」又是什麼呢？當個案出現了反覆的非預期性恐慌發作，發作症狀本身會讓個案相當害怕，對自己的身體失去信心，甚至有失控或死亡的疑慮，並開始持續擔心症狀發作，而產生「恐慌症」。
邱震寰提到，由於恐慌發作的經驗太嚇人，所以個案會將症狀發作時相關的環境狀況、身體徵象和恐慌發作產生錯誤連結。例如，發作正好在較小空間中，之後有些個案就因此不敢搭乘大眾運輸、計程車、飛機等。
奇怪連結與禁忌，造成生活失能
部分患者則變成只要運動、爬樓梯等，使心跳稍微上升，或呼吸稍微變快，就覺得恐慌快要發作。各式各樣的奇特連結和禁忌，造成生活上的極度不便甚至重大失能，這才是恐慌症嚴重的地方。
他說明，這些表現和俗話「一朝被蛇咬，十年怕草繩」是同一個概念。因此恐慌症的治療重點，不僅是讓恐慌發作減少或消失，更重要的是要把這些奇特連結或禁忌破除掉，讓患者恢復對自己身體的信心。
用藥物降低焦慮，減少恐慌發作
目前臨床上一些藥物可以有效降低焦慮，減少恐慌發作，讓患者對於發作的憂慮跟著減少。然而，要徹底破除掉上述描述的錯誤連結與無謂恐懼，應該加入認知行為治療。一方面解釋焦慮的身體現象和心理原理，一方面有系統性協助患者逐步面對擔心害怕的事物，達到破除錯誤連結的目的。
邱震寰表示，在這個過程中，藥物和認知行為治療概念搭配起來，效果是加乘的，只要持之以恆，在醫師協助下，恐慌症患者一定能夠穩步向前，恢復健康。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 心臟怦怦跳、喘不過氣、身體麻木、感覺快死掉 … 恐慌症發作怎麼辦？