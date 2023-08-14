高雄里辦毒防關懷站 邁進美濃、六龜、杉林、桃源、茂林50里
高雄市政府毒品防制局將首創「里辦公處毒品防制關懷站」推進美濃區、六龜區、杉林區、桃源區、茂林區，今（14）日於美濃國中舉辦5區50里辦公處毒品防制關懷站成立啟動儀式，由五區區長及美濃區里長主席黃文梅、六龜區里長主席邱瑞明、杉林區里長主席陳勤招、桃源區里長主席高慕源、茂林區里長主席羅耀明率領的50位里長、鄰長、志工隊、巡守隊等逾500位里民熱情相挺，林義迪議員、邱議瑩立委代表、林富寶議員代表、警察局旗山分局長、六龜分局長、龍肚國中、南隆國中、美濃國中校長均到場支持，大家戴上毒防局特製反毒雄讚安全帽，齊力宣誓反毒。
記者蔡佳宏／高雄報導
高雄市政府副秘書長陳盈秀出席致詞表示，透過社區最貼近基層各角落的里長、鄰長、志工隊、巡守隊，能充分了解地方里民需求與問題，毒防局建構里辦毒防關懷站將服務窗口拉到社區第一線，提供社區里民毒品防制宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，互相銜接讓反毒零距離。而美濃區、六龜區、杉林區、桃源區、茂林區50里加入成立里辦毒防關懷站，是深化拓展毒防工作到高雄山區的重要指標，特別感謝五區的里長主席率領的50位里長及所有支持反毒的里民，同時感謝五區區公所的全力協助，與毒防局齊力達成「好里相挺、有里好讚」的深化社區毒品防制工作，全市里辦毒防關懷站將達到542站。
啟動儀式後隨即進行毒品防制宣導衛教，並讓里民充分了解里辦毒防關懷站的協助內容，以及24小時免費毒防諮詢專線0800770885(請請你幫幫我)可以撥打求助。