郡都建設看好北高雄房市 橋科大極、科楠兩案總銷創單一年度新高
台積電確定在高雄楠梓設立2奈米廠之後，北高雄科技廊帶是整個產業鏈的核心區域，有鑑於高科技人才進駐後住家需求，房市受惠範圍以楠梓和橋頭最直接。郡都建設集團看好北高雄房市，下半年928檔期連推兩個預售案，分別是高雄橋頭新市鎮和甲山林集團的合建案「郡都橋科大極」，以及楠梓台積電生活圈的「郡都科楠」，兩案總銷合計98億，創下郡都單一年度總銷新高。
記者陳美嘉／高雄報導
郡都建設總經理唐承表示，除了政策面的優勢，也從教育面釋放利多吸引高科技人才，近期剛定案掛牌籌備處的高雄科學園區實驗中學（簡稱高科實中）確定設址橋頭新市鎮，地點就在「郡都橋科大極」附近，該校的設立將滿足橋頭科學園區、台積電所在的楠梓園區從業人員子女的就學需求，也為鄰近學區學童提供良好的教育機會。
「郡都橋科大極」基地位於高雄新市鎮正核心省道台1線成功南路與橋新五路口，基地面積2812坪，地上15樓、地下4樓、坪數28-45坪、2~4房，住家504戶、店面14戶，共518戶，並規劃572個平面車位，該案開價每坪33-38萬，總銷約80億元。
另一個預售案「郡都科楠」，基地位於楠梓金富街及金和街口，面積617坪，地上15樓、地下3樓、坪數22-37坪、2~3房，住家140戶、店面5戶，共145戶，開價一坪33-38萬，車位規劃65個平面及52個機械車位，全案總銷約18億元。
唐承指出，公司從去年下半年起，銷售案子都賣得差不多，現僅「繽海」還有約一成保留戶，今年持續購地，「買地不手軟」，並全力規劃兩場預售案。3字頭是進入楠梓和橋頭的起手式，鼓勵還在觀望的民眾，能在這波選擇品牌建商進場買房，唯有買房，才能抗通膨。