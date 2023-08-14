賴清德過境美國　分析：北京反應過激恐適得其反

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中國廣東海事局今天發布訊息，明天上午9時至下午2時30分、17日上午9時至中午12時，將在珠江口海域舉行實彈射擊訓練，禁止進入區域；區域4點座標分別為北緯21度54分、東經113度39分；北緯21度54分、東經 113度47分；北緯21度48分、東經113度47分；北緯21度48分、東經113度39分。
華爾街日報14日報導指出，如何回應賴清德過境美國一事，讓北京陷入了左右為難，如果做出過激反應，可能重燃中美緊張局勢；從台灣大選角度看，這也可能產生適得其反效果，恐讓認為中國欺壓台灣、心生反感的台灣選民愈加倒往賴清德。
賴清德過境美國期間預計將見到紐約、舊金山的台灣僑民，這與蔡英文先前在3月底、4月初的過境不同。賴清德不會發表公開講話，也不會與美國智庫學者會面，也不太可能見到除負責台灣政策官員以外的其他美國政府官員，不過一些國會議員可能會與他見面。
報導引述政治分析人士意見指出，中國會進一步地加強台灣附近軍事活動，甚至可能再次進行如同4月份的實彈演習，以此做為對於賴清德過境美國的回應。中國政府也必須考慮軍事演練恐激起台灣人不滿情緒，例如1996年總統大選前在台灣附近試射飛彈，被視作支持台灣獨立的李登輝以54%得票率勝選。
新加坡南洋理工大學社會科學院助理教授駱明輝（Dylan Loh）表示，北京肯定會做出反應，不過不會反應過度；雖然目前與美國改善關係符合北京利益，不過這不等於中國領導層會怯於對台灣採取其認為有必要的強硬行動。
澳洲國立大學政治學者宋文笛表示，如果中國對賴清德過境美國做出強烈反應，這對北京來說恐會適得其反。（編輯：邱國強）1120814