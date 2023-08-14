不止好吃也好玩！月餅禮盒結合夢獸積木萬年曆童趣十足
搶攻一年一度的中秋送禮檔期，高雄承億酒店首推「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」，內含黃金香柚、紅心芭樂二種口味蛋黃酥共四入及9種高人氣口味餅乾，更有承億酒店自行設計的「夢獸積木萬年曆」，童趣感十足。高雄翰品酒店推出一款精美月餅禮盒，傳統廣式月餅結合時尚包裝獻上祝福。
記者陳美嘉／高雄報導
玩心十足的承億集團特別推出「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」，不僅結合高雄承億酒店旗下的「Tai香麵包坊」、「飛裊柒茶甜點部」研製最受國人歡迎的蛋黃酥及餅乾，並發揮創意以承億集團吉祥物-夢獸憨吉為主角，描述來自D235行星的承億美食特派員夢獸「憨吉」，帶著美食歡樂降落地球。
用來自南方在地食材--黃金香柚和紅心芭樂，製作出口感獨特、香氣撲鼻的蛋黃酥；還有夢獸親自上陣的餅乾禮盒，香甜可愛的造型餅乾，讓品嚐時光充滿無限趣味。此外，夢獸積木萬年曆讓收禮者可以按照每個月分自行排列組合相對應的日期，積木萬年曆上特別的小圖案例如飛機、照相機、蛋糕等，可以記錄期待的節日或旅遊行程，不僅好吃也好玩。整組售價$1,380元限量600組，即日起開賣，售完為止。
高雄翰品酒店「輕時尚雲朗月餅禮盒」外包裝以環保永續為訴求，將廣式月餅以時尚輕巧收納盒盛裝，月餅享用完後，包裝盒可以回收當置物盒收納物品使用，過節同時為環境盡一份心力。外盒繽紛色彩也為傳統禮盒帶來耳目一新的感覺，非常實用又值得收藏。
「輕時尚雲朗月餅禮盒」雙層設計盛裝經典廣式月餅，有棗泥松子、豆沙栗子、鳳梨核桃、棗泥蛋黃四種口味，兼具傳統與創新，一盒四入售價880元。即日起接受訂購並且享有優惠，8月30日前預購並完成付費即享特價每盒770元。