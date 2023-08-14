越南修法刺激國際旅遊　新規遲不公布業者霧煞煞

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，直到今天越南公務機關下班之前，都未見官方祭出公告，網路上民眾討論訊息混亂，各種謠言與說法滿天飛，業者對此頻頻搖頭。一名業者調侃：「越南唯一能確定的事情，就是沒有什麼事情能確定。」
越南2022年3月15日宣布開放國際旅遊，台灣因為不在適用申請電子簽的名單中，旅客須委託旅行社辦理入境許可才能申請簽證，但入境許可的辦理費用任由市場哄抬，有民眾曾為此付了200多美元。
越南為了振興旅遊，從去年底開始研擬修改法規，以便利國際旅客入境旅遊，終於在今年6月24日通過修法，可望新增若干國家與地區適用申請電子簽，並將電子簽的有效期將30天延長至90天，且可多次進出等。
「被糊弄很多次了，習慣了！」一名業者抱怨，今天到下班之前都沒看到相關通知，也查不到任何官方發布的公文，到底新的簽證規定是什麼，台灣有沒有在電子簽名單中，我們統統都不知道。」
這名業者表示，越南去年3月15日開放國際旅遊，但簽證規定與辦理作業卻都比COVID-19疫情前複雜與嚴格。有同業砸了數十億越南盾整修辦公室、增加人手，準備迎接台灣來的客人，卻沒收到既有成效。
另一名業者嘆氣說，越南口頭上說要拚觀光，但執行面往往力有未逮，雖然修法的方向是放寬國際旅客入境規定，官媒也不停宣傳造勢，但沒有看到官方發布的公文都不算數，只能明天再問看看。
越南官方統計顯示，今年前7個月共有660萬國際旅客人次到訪越南，達成全年800萬旅客人次目標的83%。即使目標達成率看似不錯，但仍遠遠不及疫情前2019年全年的1800萬人次。（編輯：高照芬）1120814