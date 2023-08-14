全球一半人口到75歲恐有精神疾病　國外學者：敲響警鐘！

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最常見2種精神疾病：憂鬱症和焦慮症
- 男性：酗酒、憂鬱症和特定恐懼症。
- 女性：憂鬱症、特定恐懼症（一種干擾日常生活的失能性焦慮症）和壓力創傷症候群（PTSD）。
- 青少年：焦慮症、憂鬱症和藥物濫用。
青少年風險最高 專家呼籲加大投入資源研究發現，在患有精神疾病的患者中，首次發病的高峰年齡為 15 歲，男性發病的年齡中位數為 19 歲，女性為則 20 歲。麥格思表示，15歲是精神疾病發病的高峰期，因此青少年處於最高風險。此階段對於人們完成學業、進入職場、尋找伴侶和離開家庭來說，是一個非常重要的年齡，沒有人希望精神疾病影響了人生大事。
麥格思呼籲將心理健康資源分配給年輕人，他舉例如澳洲政府衛生部2006年創立組織「Headspace」對於兒少心理健康做的非常好，但有鑑於龐大的需求未能滿足，對於維繫民眾心理健康，還需要更多資源。
根據澳洲國家統計機構的數據，2018年時，1／4的澳大利亞人患有精神疾病。2020-21年，大約2／5的澳洲人一生中曾經歷過精神障礙。
麥格思分析，這項新研究分析了人一生中罹患精神疾病的可能性，「當你擷取一年當中全部民眾的數據，罹患精神病的比例是1／4，但當你把整個生命週期拼湊起來，你會發現盛行率實際上高達1／2。
「影響程度比我們想像的還要大」澳大利亞和紐西蘭皇家精神病學院昆士蘭分校主席布雷特艾默森（Brett Emmerson）表示，這項研究顯示，受精神疾病影響的人比之前想像的要多。他認為心理健康資源和服務需要重新審查分配，「如果一半的人口患有某種精神疾病，我們必須開始尋找有哪些治療方法。早期介入效果更好，因為如果不介入，恐使疾病變成長期疾病。
參考資料：
Half the population to have a mental health disorder by 75
Half the population will experience a mental health disorder by 75, Queensland-led study reveals
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58810
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