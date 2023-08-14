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怕玩到免洗手遊？日本25%玩家只想「嚐鮮」　每月「課金」499日圓

▲最新調查指出，25%的日本手遊玩家每月僅砸「499 日圓」（約台幣110元）在手遊上。
▲最新調查指出，25%的日本手遊玩家每月僅砸「499 日圓」（約台幣110元）在手遊上。

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著智慧型手機普及，近年來無數手遊（手機遊戲）也紛紛搶攻市場，更改變了玩家們對於「課金」的想法，透過「課金」讓角色更強大、裝備更齊全。不過日本近來針對「每月在手機遊戲的消費金額」做了一項調查，結果顯示日本人每個月只花「499 日圓」（約台幣110元）在手遊上，其原因除了「只想稍微嘗鮮新遊戲」之外，另外也有擔心手遊結束營運，錢就等於「投入水中」。

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「課金」（かきん）一詞源自於日語「收費、徵收」的意思，以目前網路用語來說，大多是指在遊戲中使用現金購買資源的消費行為，代表藉由投入金錢來獲得更優越的遊戲體驗。由於沒有付費玩家的支持，遊戲公司也難以提供更優質的內容或服務給玩家，甚至因此結束營運，因此近年來不少玩家對於「課金」的態度也從負面、歧視的態度，轉為正向、尊敬，甚至還能看見「感謝課長大大讓我們有遊戲玩」之類的網友留言。

據「日本合同會社 Makima」近來以100名10歲以上的族群作為對象，針對「每個月在手遊上的消費金額」進行調查，發現其中消費金額以「每月499日圓以下」佔比最多，達到25%。

接受調查的民眾表示，對於不確定何時會「結束營運」的手機遊戲不願意一口氣投入大量金錢經營。除此之外，也有民眾認為，只是想要「輕度遊玩」，就不會花太多錢，如果「玩膩了」也不會覺得浪費錢。

一名20多歲的男性玩家表示，因為一旦投入大筆金額，遊玩過程可能會變得單調乏味。對於僅花費幾百日圓，就像是在抓娃娃機上未能成功抓到獎品的情況一樣，這種金額的支出是能讓人接受的。而「500日圓至999日圓」和「1000日圓至2999日圓」則並列第二名，佔23%。選擇「500日圓至999日圓」的玩家表示，有給自己設定消費範圍，一個月不能超過1000日圓，也有人表示，為了通過高難度關卡，才不得不課金；而「1000日圓至2999日圓」則表示，為了參加必要的遊戲活動、抽獎等，而這也是平衡自己的收入後得出的結果。

每個月消費金額「3000至4999日圓」的佔比最少，僅9%。有玩家認為，想要在不給生活帶來困擾的情況下適度地享受遊戲，而單月5000日圓就有點太「超過」，會感到後悔，絕大多數手遊10連抽需要3000日幣。

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