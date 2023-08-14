別以為正常！寶寶脖子偏軟難抬頭、下肢無力　當心是發展遲緩

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嬰兒預防保健 及時掌握寶貝異狀此外，當寶寶施打相關疫苗時，擁有豐富經驗及敏銳觀察力的小兒科或家醫科醫師，都接受過兒童發展與健康篩檢服務的醫師教育訓練，因此能在臨床上做出即時且精準的判斷。郭峻瑋醫師以不到一歲的嬰幼兒為例，在現行國健署的補助政策下，家中寶寶會分別在出生滿一個月、兩個月、四個月，以及六個月時，最多接受四次預防保健服務，除了大家熟悉且印象深刻的預防疫苗接種，更有價值的地方在於，第一時間發現家中寶貝的異狀。
打針發現脖子偏軟與無力 四月嬰安排腦部核磁共振近期，郭峻瑋醫師便遇過四個月大的孩子到診間打預防針，由於是家裡的第二個孩子，爸媽因有經驗而顯得沒那麼緊張。看診過程中，爸媽並未察覺孩子有發展上的問題，但經過理學檢查後，郭峻瑋醫師明顯注意到孩子的脖子偏軟與無力、趴臥時抬不起頭，就連下肢的肌肉張力也過低。後續進行腦部超音波檢查時，發現了腦實質有低超音波回音（hypoechoic）的區域，隨即建議安排腦部核磁共振檢查。
預防保健評估異常 掌握關鍵介入時機郭峻瑋醫師表示，每個孩子的成長過程看似緩慢，實際上是快速又充滿變化的，一不留意或是缺乏專業人員評估，很容易錯過關鍵的介入時機。因此，他呼籲爸爸媽媽們，一定要多利用政府衛生單位提供給孩子的服務，像是從出生到上小學前的七次預防保健，與各種常規疫苗注射。期盼每個孩子都可以健康、順利且開心地成長茁壯。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58821
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